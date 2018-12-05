Директор Кубка мира объяснил, почему индивидуальную гонку перенесли

Гоночный директор Кубка мира по биатлону Борут Нунар объяснил причины переноса мужской индивидуальной гонки на этапе в Поклюке (Словения).

- Да, гонка отменена, - сказал Нунар пресс-службе IBU. - Мы так и не смогли получить хорошие или хотя бы приемлемые условия даже для пристрелки. Индивидуальная гонка - очень длинная, и по ходу соревнований начнет темнеть, что сделает условия для разных спортсменов абсолютно неравными. У нас стартуют 110 спортсменов. Слишком высок риск получить неравные условия.

Начало гонки запланировано на 12.15 по московскому времени завтра, 6 декабря.