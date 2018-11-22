Девять биатлонистов из Казахстана отстранены по подозрению в употреблении допинга

Девять казахстанских биатлонистов временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Решение было принято в связи с уголовным расследованием, которое проводилось в Австрии и Италии.

В нарушении правил подозреваются: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Усанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Поткорытов.

Эти биатлонисты могут объяснить IBU информацию о нарушениях, после чего Международный союз биатлонистов будет решать вопрос о возможных санкциях.