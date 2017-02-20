Девушка Фуркада: "Мартен не считает себя большой звездой"

Элен Усабиага, девушка Мартена Фуркада, в интервью Le Parisien рассказала много интересных фактов о французском биатлонисте. В частности, Усабиага отметила, что ее молодой человек не страдает от звездной болезни.

– Нервничаете ли вы, наблюдая за Мартеном во время гонок?

– Раньше я не узнавала его, потому что мой Мартен отличался от того, кто участвовал в соревнованиях. Для меня Мартен с экрана телевизора был еще одним гонщиком, поэтому я не переживала. Но теперь, конечно, я всегда нервничаю.

– Ваша маленькая дочка узнает папу на экране телевизора?

Она знает, что ее папа является биатлонистом, но не более. Она кричит "папа, папа" при виде любого лыжника (смеется).

– Каков Мартен в роли отца?

– Даже когда его нет рядом, мы ощущаем его присутствие. Перед отъездом он всегда оставляет дочке ее любимые шоколадки, а рядом кладет наши совместные фотографии. Таким образом, он всегда с нами. Мартен – очень мягкий и крайне терпеливый отец.

– Как вы переживаете постоянное отсутствие мужа в доме?

– К этому я уже давно привыкла. Прежде, чем мы начали жить вместе, я хотела получить диплом школьного преподавателя, чтобы работать, мне нужен был этот баланс. Днем я работаю с детьми-инвалидами, а вечером я в роли мамы. Мартен никогда не оказывал на меня давление в связи с этим. Когда мы решили завести ребенка, понимали, что будут периоды, в которых я должна буду справляться со всем одна.

– Каков Мартен вне гонок?

– Он очень доброжелательный человек. Нежный, сконцентрированный, щедрый с людьми, которые важны для него. Когда у него появляется время, он всегда возвращается домой, чтобы отдохнуть в кругу семьи.

– Кто из вас готовит?

– В основном, я, но и Мартен имеет определенные способности. Иногда он готовит очень хорошо. Например, салаты.

– Не тяжело ли вам совершать прогулки с известным спортсменом?

– Понятно, что люди останавливают нас на улице, просят с ними сфотографироваться или дать автограф, но Мартен не витает в облаках и не считает себя большой звездой.

– Представляли ли вы свою жизнь, когда Мартен завершит карьеру?

О, нет! (смеется) Он занимается биатлоном с самого детства, я не могу представить Мартена вне этого вида спорта. Он честолюбив и на месте сидеть точно не будет.