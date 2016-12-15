17:44 | БИАТЛОН

Десять российских биатлонистов из доклада Макларена уже могли быть наказаны за допинг

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13 февраля 2009 года. Шереметьево. Вернувшиеся в Россию с чемпионата мира после допинг-скандала Дмитрий ЯРОШЕНКО, Екатерина ЮРЬЕВА и Альбина АХАТОВА. .Допинговые истории в российском биатлоне: от Ахатовой до Логинова

Как минимум десять российских биатлонистов были дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил с 2011 по 2015 год. Это тот период, который попал под расследование Ричарда Макларена.

Были дисквалифицированы следующие спортсмены: Сергей Моржанов (в 2012 году); Денис Вдовин, Никита Марченков, Иван Нюняев, Ирина Старых и Екатерина Юрьева (все – в 2013-м); Валентин Пехтерев, Андрей Дубасов, Вячеслав Баранунькин и Александр Логинов (все – в 2014-м). Спортсмены уже отбыли или продолжают отбывать наказание.

Напомним, сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Max2015

ой, да и надо то назвать всего две фамилии - одну из женской и одну из мужской четверки - а остальные пусть будут ещё при Царе Горохе дисквальнуты)

17:55

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