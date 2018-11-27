Денис Спицов попробовал себя в биатлоне, постреляв из винтовок Бабикова и Малиновского

Лыжник сборной России Денис Спицов попробовал себя в биатлоне. На сборах в Контиолахти он пострелял из винтовок Антона Бабикова и Игоря Малиновского.

"Спасибо Антону и Игорю за возможность вспомнить опыт тренировок в биатлоне. И да, биатлонная винтовка это конечно очень индивидуальная вещь, мне так и не удалось подстроится под винтовку Антона, а вот винтовка Игоря мне пришлась более по душе, и даже удалось закрыть 2 мишени!" - написал Спицов в Инстаграме.