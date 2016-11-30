Дарья Юркевич: "В биатлоне ноль творит чудеса"

Биатлонистка Дарья Юркевич после индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде отметила, что главной ее целью было отстрелять бех промахов. Это позволило белорусской спортсменке впервые в своей карьере завоевать бронзу.

- Как видите, все возможно, - приводит пресс-служба IBU слова Юркевич. - Даже закрыть 20 мишеней в такую погоду. Думаю, меня можно назвать сюрпризом. Раньше я никогда не попадала даже в десятку. Это сюрпиз и для меня, и для команды, и для болельщиков. Цель гонки? Чисто отстрелять. Потому что ноль творит чудеса, что сегодня мы и увидели.



После гонки я совсем не переживала, поехала на заминку, и только после окончания меня позвали на церемонию награждения. Буду теперь готовиться к чемпионату мира именно к индивидуальной гонке, так как она у меня лучше всего получается.