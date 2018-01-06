Дарья Виролайнен: "Я рада, что более-менее справилась со стрельбой"

Россиянка Дарья Виролайнен отметила, что ей тяжело далась гонка преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она заняла 24-е место с двумя промахами.

– Сегодня было потяжелее именно в физическом плане. Трасса была чуть более разбитой, чем в спринте. Я рада, что более-менее справилась со стрельбой, – цитирует официальный сайт СБР Виролайнен. – Это было главной целью на гонку. Завтра будет эстафета, а там стрельба будет решающим компонентом. У меня нет предпочтений по этапам. На какой тренеры поставят, на том и побегу.