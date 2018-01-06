Дарья Виролайнен: "Я рада, что более-менее справилась со стрельбой"

Россиянка Дарья Виролайнен отметила, что ей тяжело далась гонка преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она заняла 24-е место с двумя промахами.
– Сегодня было потяжелее именно в физическом плане. Трасса была чуть более разбитой, чем в спринте. Я рада, что более-менее справилась со стрельбой, – цитирует официальный сайт СБР Виролайнен. – Это было главной целью на гонку. Завтра будет эстафета, а там стрельба будет решающим компонентом. У меня нет предпочтений по этапам. На какой тренеры поставят, на том и побегу.
maksimalist
Из интервью Пихлера перед ОИ в Сочи. Еще у меня есть революционная идея – подключить Кайшеву», – рассказал Пихлер в эфире «Эха Москвы». Вы несколько раз говорили, что хотите видеть в составе сборной России юниорку Ульяну Кайшеву. Вольфганг Пихлер: «Возможно, в нашу группу добавиться ещё одна биатлонистка из резерва» 7 мая 2013 (13:30, вторник) 30 25 Весь спорт — Если бы я мог выбирать, я бы взял Кайшеву в команду, но по решению руководителей Союза биатлонистов России спортсменка будет тренироваться в составе молодёжной сборной. Хотя, возможно, Кайшева присоединится к нашей группе в ноябре. Думаю, она способна на многое... ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ СЧИТАЕТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕЕЙ ВЗЯТЬ ПЕРСПЕКТИВНУЮ СПОРТСМЕНКУ!!! КТО ОСТАНОВИТ ТЮМЕНСКИЙ ОБКОМ?!
22:37 6 января
ЗА Россию!
Даша молодец!Но Миронову снова игнорят физруки-тренеры.Сливко вроде на 1 этапе,если так,то мудаки,что тут говорить.Этим долбоебам бесполезно что-то доказывать.
17:04 6 января
Доктор со стажем
Ну теперь остаётся справиться с лыжами и палками
16:16 6 января
alex-ls
ты главное на круг не заедь на стойке!
15:58 6 января