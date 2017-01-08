16:53 | БИАТЛОН

Дарья Виролайнен: "Выступать на такой высоте очень сложно"

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Биатлонистка Дарья Виролайнен после завершения гонки преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло отметила, что условия на трассе сегодня были намного лучше, чем в предыдущие дни. Россиянка выиграла эту гонку, опередив своих соотечественниц Ирину Старых и Викторию Сливко. Виролайнен лидирует в общем зачете Кубка IBU.

- Я очень рада, что победила и попала на пьедестал второй день подряд, - приводит пресс-служба IBU слова Виролайнен. - Сегодня условия для гонки были намного лучше - почти не было ветра. Не скажу, что трасса слишком трудная для меня, но выступать на такой высоте очень тяжело.

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Материалы REN-TV

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