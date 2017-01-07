Дарья Виролайнен - вторая по итогам спринта на этапе Кубка IBU

Биатлонистка Дарья Виролайнен заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU, проходящем в Мартелль-Валь-Мартелло. Россиянка финишировала с результатом 24.49,9, уступив француженке Жюли Симон. Третье место заняла представительница Латвии Байба Бендика.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Симон (Франция) - 24.32,6 (1 шт. круг)

2. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - отставание 17.6 (3)

3. Бендика (Латвия) - 22.1 (2)

4. СЛИВКО (Россия) - 26.7 (1)

4. МИРОНОВА (Россия) - 26.7 (4)

6. Йоханидешова (Чехия) - 30.1 (0)

7. СТАРЫХ (Россия) - 34.6 (2)

13. НИКУЛИНА (Россия) - 1.01,2 (5)

26. СЛЕПЦОВА (Россия) - 2.06,2 (5)