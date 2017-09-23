Дарья Виролайнен: "В спринте отдала все, что могла"

Дарья Виролайнен отметила, что ей тяжело дался спринт на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсменка сборной России заняла третье место, уступив Ульяне Кайшевой и Валентине Телициной.

- Я очень рада, что сегодня справилась со стрельбой. Это было самое главное, - цитирует официальный сайт СБР Виролайнен. - Да, ногами было немножко тяжелее, чем в индивидуальной гонке. Последний круг я терпела "на зубах", было очень тяжело. Может, от гонки не отошла, может, еще какие-то аспекты присутствовали. У меня была простуда, индивидуальную гонку я бежала с температурой. На следующий день пропустила первую тренировку. Решила отлежаться, чтобы к спринту подойти в оптимальной форме. Сегодня в гонке отдала все что могла.

Завтра я побегу эстафету. Считаю, что команда ХМАО будет бороться как минимум за место на подиуме с нашими главными соперницами – сборной Тюменской области.