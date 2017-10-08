Дарья Виролайнен: "В сборной России рабочая обстановка"

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен отметила, что сборная настроена биться за высокие позиции в сезоне и на Олимпиаде-2018. По ее словам, подготовка команды проходит по плану.

- Сейчас мы находимся на сборе в Поклюке, - приводит "Биатлон VK" слова Виролайнен. - Наверное это как небольшая подготовка к работе на снегу, так как здесь планируется пара тренировок на лыжах - в лыжном тоннеле. Как раз после Поклюки мы уже направимся в Тюмень на полноценный лыжный сбор.



- Как в целом оцените подготовительный период к сезону?



- В целом подготовка к сезону идет по плану, без срывов.



- Какая обстановка царит в команде, настроена ли женская сборная улучшить свои позиции по итогам следующего, очень важного Олимпийского сезона?



- В команде обстановка достаточно комфортная, рабочая. Все настроены бороться за высокие позиции в сезоне и конечно же на Олимпийских играх.

