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17:46 | Биатлон

Дарья Виролайнен: "В сборной России рабочая обстановка"

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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен отметила, что сборная настроена биться за высокие позиции в сезоне и на Олимпиаде-2018. По ее словам, подготовка команды проходит по плану.

- Сейчас мы находимся на сборе в Поклюке, - приводит "Биатлон VK" слова Виролайнен. - Наверное это как небольшая подготовка к работе на снегу, так как здесь планируется пара тренировок на лыжах - в лыжном тоннеле. Как раз после Поклюки мы уже направимся в Тюмень на полноценный лыжный сбор.

- Как в целом оцените подготовительный период к сезону?

- В целом подготовка к сезону идет по плану, без срывов.

- Какая обстановка царит в команде, настроена ли женская сборная улучшить свои позиции по итогам следующего, очень важного Олимпийского сезона?

- В команде обстановка достаточно комфортная, рабочая. Все настроены бороться за высокие позиции в сезоне и конечно же на Олимпийских играх.
 

Дополнительная информация

https://vk.com/biathlon__vk?w=wall-68469045_71861

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

анфиска снова дочку пропихнула?!

18:12