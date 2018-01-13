Дарья Виролайнен: "Старалась держаться, но было тяжело"

Россиянка Дарья Виролайнен после выступления в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что ей было довольно тяжело. Сборная России заняла седьмое место.
– Самочувствие после индивидуален восстановилось но не до конца, – цитирует Виролайнен kalashnikov.media. - Мне и там нелегко сбежалась, но сегодня был поменьше круг, я старалась держаться, но было тяжело. Сегодня мысли были только о том, что я добью до конца.
Lars Berger
От слова "самочувствие" лично меня уже слегка подташнивает...
20:46 13 января
pustoy-bazar-troete
Старалась держаться, но денег не было.
19:45 13 января
greyk
Виро, кстати, ногами лучшая из наших: 15:15. Кайшева-15:28. Перхт-15:30. Услугина-15:38.Абсолютно лучшая-"наша" Настя-14:38.
19:14 13 января