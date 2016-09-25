Дарья Виролайнен: "Решила, что "пятнашка" может навредить здоровью"

Дарья Виролайнен, ставшая второй в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском в составе сборной ХМАО-Югры, посетовала на плохое самочувствие. По ее словам, она еще полностью не выздоровела.

– Плохое самочувствие было еще на сборе в Тюмени, – цитирует Виролайнен официальный сайт СБР. – Я провела в Чайковском официальную тренировку, даже пристреливалась перед индивидуальной гонкой. Была вялость и першило горло, поэтому я решила, что "пятнашка" может навредить здоровью. Решила подлечиться и стартануть в спринте. Думаю, что это решение было абсолютно правильным.

С Валерием Алексеевичем Медведцевым приятно тренироваться. У нас позитив и хорошие эмоции в команде. Как бы тяжело ни было, он всегда приободрит. Улыбнешься, и становится легче. Сегодня перед стартом Валерий Алексеевич сказал: "У тебя 59-й номер. Если есть девятка, то номер счастливый". Думаю, что это сыграло свою роль, и я перестала волноваться".