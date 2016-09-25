12:19 25 сентября | БИАТЛОН

Дарья Виролайнен: "Решила, что "пятнашка" может навредить здоровью"

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Дарья Виролайнен, ставшая второй в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском в составе сборной ХМАО-Югры, посетовала на плохое самочувствие. По ее словам, она еще полностью не выздоровела. 

– Плохое самочувствие было еще на сборе в Тюмени, – цитирует Виролайнен официальный сайт СБР. – Я провела в Чайковском официальную тренировку, даже пристреливалась перед индивидуальной гонкой. Была вялость и першило горло, поэтому я решила, что "пятнашка" может навредить здоровью. Решила подлечиться и стартануть в спринте. Думаю, что это решение было абсолютно правильным.

С Валерием Алексеевичем Медведцевым приятно тренироваться. У нас позитив и хорошие эмоции в команде. Как бы тяжело ни было, он всегда приободрит. Улыбнешься, и становится легче. Сегодня перед стартом Валерий Алексеевич сказал: "У тебя 59-й номер. Если есть девятка, то номер счастливый". Думаю, что это сыграло свою роль, и я перестала волноваться".

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56005/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джин Игнатов

Светлана Слепцова все старается попасть в сборную ! Но навряд ли ей это удастся ! Надо заканчивать !"!!!!!

13:33 25 сентября

shpasic

мама не разрешила.

13:23 25 сентября

Лаваш

Даша, может карьеру закончить, если тренироваться и высьтупать уже не хочется?

12:49 25 сентября

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Материалы других СМИ