Дарья Виролайнен: "Надеюсь, на Олимпиаде будет бодрячок"

Россиянка Дарья Виролайнен после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что сама виновата в неудачной стрельбе.

- После дороги не очень хорошее состояние. Может, погода такая… Все время хочется спать. Погода промозглая. Нет бодрячка, можно сказать. – отметила Виролайнен во флеш-интервью. - На разминке почувствовала, что состояние не очень комфортное. Поэтому приберегла силы, чтобы хватило на всю дистанцию.

Метель? Особо ее я не почувствовала. Скорее, при стрельбе были мои собственные ошибки. Много работаю над стрельбой стоя. Однако при стрельбе эти мысли продолжают мешать.

Трасса была одинаковой для всех. Организаторы сделали все что могли. Большинство подъемов были нормальные, жесткие. Да и спуск был мягкий.

Когда настанет бодрячок? Надеюсь, на Олимпиаде он настанет. Всех с Новым годом.