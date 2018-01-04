Дарья Виролайнен: "Надеюсь, на Олимпиаде будет бодрячок"

Россиянка Дарья Виролайнен после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что сама виновата в неудачной стрельбе.
- После дороги не очень хорошее состояние. Может, погода такая… Все время хочется спать. Погода промозглая. Нет бодрячка, можно сказать. – отметила Виролайнен во флеш-интервью. - На разминке почувствовала, что состояние не очень комфортное. Поэтому приберегла силы, чтобы хватило на всю дистанцию.
Метель? Особо ее я не почувствовала. Скорее, при стрельбе были мои собственные ошибки. Много работаю над стрельбой стоя. Однако при стрельбе эти мысли продолжают мешать.
Трасса была одинаковой для всех. Организаторы сделали все что могли. Большинство подъемов были нормальные, жесткие. Да и спуск был мягкий.
Когда настанет бодрячок? Надеюсь, на Олимпиаде он настанет. Всех с Новым годом.
Don Miguel
Сколько мерзостей о даме. Главное, в ответ прикладом в лоб не получишь. А за "умным" ником никто из родных и знакомых тоже не распознает. Лафа! Воняй скока хошь. Хорошо хоть компьютеры пока запах не передают. А то бы была ваще труба! Маму свою, бабушку, дочку, если есть, так обзовите. Жену попробуйте, тоже если есть. Потом информируйте о последствиях.
23:32 4 января
читательСЭ
У Даши , наверно, и приглашение уже есть !
23:21 4 января
Григорич
Прикол!
22:35 4 января
sarkis1957
А почему не возникают вопросы: КТО ТРЕНИРУЕТ СБОРНУЮ?! КТО ТАКОЙ КОНОВАЛОВ?! КТО ТАКОЙ НОРИЦЫН?! Чему они могут научить?! Ничему, потому, что сами ничего не выигрывали (бронзу Коновалова помню)! На глазах губят Миронову, у которой от великолепной скорости не осталось ничего...
19:58 4 января
veterok1969
кошмар на улице вязов)
19:33 4 января
Сутра Бодуныч
Да ладно вам...интересно же посмотреть,как опозорятся на Олимпиаде.
18:40 4 января
Murlok
на олимпиаде будет очередной обсер
18:14 4 января
adamantane'
Бней Иегуда У мамки в загашничке наверняка ЭПО завалялся.)) 16:22, Смока, ты ведь когда-то нахваливал и восхищался Анфисой!)
17:37 4 января
adamantane'
С Новом годом и тебя, Даш. Но про бодрячок ты, конечно, отожгла))).
17:37 4 января
Бней Иегуда
У мамки в загашничке наверняка ЭПО завалялся.))
16:22 4 января
Andre_Saratov
Мы бодры, веселы…
16:18 4 января
Buldozer46
мамка подсуетится и Дарья с 8 промахами будет на ОИ выступать стабильно. Когда же этих деток перестанут в сборную брать ведь она на ОИ поедет не за заслуги и уже знает, что будет в сборной
16:14 4 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Больная и отмороженная на всю голову мартышка.
16:14 4 января
Доктор со стажем
Думаю будет не бодрячок, а очередной сквознячок....
15:59 4 января
alep
А тебя и еще на олимпиаду берут!?!?!? Ахринеть!!! Дебилизм!!!
15:58 4 января
slovogospoda
Честно говоря особо не похоже..Даже Акимова сейчас редко 2 промаха на стрельбе делает..Хотя раньше по 3 делала чуть ли не через раз..В случае с Дарьей 3 промаха на стойке скорее норма чем недоработка..
15:52 4 января