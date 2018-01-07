Дарья Виролайнен: "На огневом рубеже видны только очертания мишеней, поэтому стреляла быстро"

Россиянка Дарья Виролайнен осталась довольна работой на своем отрезке эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она отметила, что старалась стрелять как можно быстрее.

– Была третьей на лыжне? Сегодня довольна результатом. Немного недовольна работой на рубеже, – отметила в эфире "Матч ТВ" Виролайнен. – Скорострельность и точность на лежке? Я не сомневаюсь в себе, когда стреляю, стараюсь быстро работать и лежа, и стоя. Начнешь выцеливать – сбиваешься с ритма, ошибаешься. Сегодня туманно, поэтому когда пришла на рубеж, увидела, что видны только очертания мишеней, решила стрелять быстро, поскольку еще же есть дополнительные патроны. Заминка при передаче эстафеты? Стала передавать эстафету, а Таня Акимова начала как-то сильно быстро уходить. Я коснулась только палки и подумала, что нужно наверняка коснуться.

Оберхоф. Женская эстафета. Live!