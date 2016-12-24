Дарья Виролайнен: "Боюсь, что в нынешней обстановке может всплыть еще какая-то история"

Россиянка Дарья Виролайнен сожалеет, что страна лишилась международных турниров. По ее словам, это меньшее из зол. Напомним, этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове будут перенесены в другую страны.

– Очень обидно за болельщиков. Тысячи людей уже запланировали приехать в марте в Тюмень. Это был бы праздник для страны, – цитирует Виролайнен "Тюменская арена". – Но, видимо, отказ от международных стартов в России – меньшее из зол. Национальную команду мы пока сохранили.

– В Тюмени должен пройти чемпионат мира 2021 года… – Боюсь, что в нынешней политизированной обстановке вокруг нашего спорта может всплыть ещё какая-то история…

– Боюсь, что в нынешней политизированной обстановке вокруг нашего спорта может всплыть еще какая-то история.