04:03 | БИАТЛОН

Дарья Виролайнен: "Боюсь, что в нынешней обстановке может всплыть еще какая-то история"

0
0
0

Россиянка Дарья Виролайнен сожалеет, что страна лишилась международных турниров. По ее словам, это меньшее из зол. Напомним, этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове будут перенесены в другую страны.

– Очень обидно за болельщиков. Тысячи людей уже запланировали приехать в марте в Тюмень. Это был бы праздник для страны, – цитирует Виролайнен "Тюменская арена". – Но, видимо, отказ от международных стартов в России – меньшее из зол. Национальную команду мы пока сохранили.

– В Тюмени должен пройти чемпионат мира 2021 года… – Боюсь, что в нынешней политизированной обстановке вокруг нашего спорта может всплыть ещё какая-то история…

– Боюсь, что в нынешней политизированной обстановке вокруг нашего спорта может всплыть еще какая-то история.

Опрос

Правильно ли Россия отказалась от этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира по биатлону?
голосовать

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/30250

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ