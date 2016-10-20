Российская биатлонистка Дарья Виролайнен в интервью "СЭ" подчеркнула, что у Мартена Фуркада и Оле Эйнара Бьорндалена есть много качеств, которые отличают их от всех остальных биатлонистов. По словам спортсменки, к числу ее самых сильных качеств относится терпение и спокойствие.

– За все годы, что вы занимаетесь биатлоном, у вас был кумир?

– По сторонам я, разумеется, смотрю, но не склонна идеализировать людей. У каждого из лидеров можно что-то почерпнуть. У того же Мартена Фуркада – манеру игры. Даже со стороны бросается в глаза, как много удовольствия человек испытывает от того, что делает на лыжне. Наверное поэтому и результат у него получается выдающимся. Мне очень хотелось бы когда-нибудь достичь такого состояния.

Просто у Фуркада, как и у Оле Эйнара Бьорндалена, слишком много качеств, которые выделяют их из общего круга. Возможно поэтому сильнее запоминаются не их победы, которые на самом деле закономерны, а что-то из ряда вон выходящее, как победа Насти Кузьминой на Олимпиаде в Ванкувере. У которой на этапах Кубка мира долгое время вообще ничего не получалось. А на Играх раз – и все сложилось.

– В жизни вы терпеливый человек?

– Да. Нас ведь в семье четверо, я – самая уравновешенная и спокойная. Всегда кропотливо делала уроки, когда училась в школе, у меня не столько физического здоровья, как у средней сестры – Кристины, в этом плане она более одарена от природы, зато на тренировках я работаю всегда в два раза больше, чем нужно, и это не доставляет мне дискомфорта. Знаю, что иначе просто не будет результата. У меня в голове вообще очень прочно сидит убеждение: если человеку чего-то не дано, значит нужно просто больше работать.

Меня все сравнивают с мамой, хотя характер у меня на самом деле папин. А он всегда был прекрасным стрелком. Я тоже больше люблю стрелять, чем бегать. Хотя про мою стрельбу в прошлом сезоне лучше вообще не вспоминать – постоянно хотелось перемотать “пленку” назад. И ведь не сказать, что стрельба не шла. В том же Осло в индивидуальной гонке я на первом, третьем и четвертом рубежах отстрелялась на ноль. А на втором сделала четыре промаха – заклинило. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)