17:57 1 февраля | БИАТЛОН

Дарья Домрачева: "Я вернулась, чтобы побеждать!"

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Биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что перед чемпионатом мира в Хохфильцене ставит перед собой задачу набрать оптимальную форму. Турнир пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля. В активе белорусской спортсменки шесть медалей разного достоинства на чемпионатах мира.

- Не ставлю пока конкретных задач, чемпионат мира начнется, там посмотрим, - приводит "Союзное вече" слова Домрачевой. - Принимая решение вернуться, я отлично понимала, на что иду. Никто не обещал, что будет легко. Настроена терпеть и серьезно работать. Основная задача - набрать оптимальную форму, чтобы уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Я вернулась, чтобы побеждать!

Дополнительная информация

http://souzveche.ru/articles/sport/35402/

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