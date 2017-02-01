Дарья Домрачева: "Я вернулась, чтобы побеждать!"

Биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что перед чемпионатом мира в Хохфильцене ставит перед собой задачу набрать оптимальную форму. Турнир пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля. В активе белорусской спортсменки шесть медалей разного достоинства на чемпионатах мира.

- Не ставлю пока конкретных задач, чемпионат мира начнется, там посмотрим, - приводит "Союзное вече" слова Домрачевой. - Принимая решение вернуться, я отлично понимала, на что иду. Никто не обещал, что будет легко. Настроена терпеть и серьезно работать. Основная задача - набрать оптимальную форму, чтобы уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Я вернулась, чтобы побеждать!