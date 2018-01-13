Дарья Домрачева: "В нашей семье говорят на русском, норвежском и английском"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, которая замужем за норвежца Оле Эйнара Бьорндалена, рассказала об особенностях жизни в интернациональной семье.

– Безусловно, разница в культурах наших стран есть, - цитирует Домрачеву shop.daryadomracheva.by. - Что здорово – праздников стало больше. Мы отмечаем белорусские и норвежские праздники, и оба с уважением относимся к корням и культурам друг друга.

Разница менталитетов…. Здесь нам проще. Мы оба с раннего детства в спорте, и именно спорт воспитал в нас многие взгляды на жизнь. Спортсменам легче понять друг друга. Разницу менталитетов я не ощущаю в семье, но, конечно, между народами наших стран в каких-то вопросах она есть.

– На каком языке говорят в вашей семье?

– В нашей семье говорят на трех языках: это русский, норвежский и английский.

– Готовят ли в вашей семье белорусские и норвежские национальные блюда? Какие?

– Иногда мы жарим белорусские драники, блины, разными способами готовим норвежскую рыбу. По субботам едим традиционную норвежскую рисовую кашу с корицей.

Но вообще, кухню нашей семьи можно назвать интернациональной. В нашем рационе присутствуют блюда разных стран, и это не только Норвегия и Беларусь, – сказала Домрачева.