Дарья Домрачева: "В этом году в Раубичах "Гонки легенд" не будет"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Инстаграме рассказала о том, что в этом году в Раубичах не будет проводиться "Гонка легенд". По ее словам, это связано с тем, что этой зимой будет Олимпиада.

"Скоро сентябрь… И здесь, в Раубичах, все (кроме погоды) сегодня напоминает о праздничной атмосфере "Гонки легенд"-2015 и 2016.

Мне приходит множество сообщений от вас, а в них вопрос: состоится ли "Гонка легенд" в сентябре? Решила написать сразу всем.

В этом году гонки, которую мы все уже так полюбили, не будет. Причина у нас, биатлонистов, весьма уважительная. Звучит она так: олимпийская зима. Работа летом – это результат зимой. Подготовка к любому сезону отнимает много сил, а олимпийский сезон – он особенный.

Каждый день мы, биатлонисты, трудимся на полную, а если выпадают свободные минуты, копим силы для следующей тренировки. В общем, концентрируемся на главном. И все внимание нашей федерации – главного организатора гонки – сейчас также направлено на Игры в Корее. Надеемся на ваше понимание и верим, что встретимся в Раубичах на "Гонке легенд" осенью 2018-го", – написала Домрачева.