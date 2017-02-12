18:58 | БИАТЛОН

Дарья Домрачева: "Удивительный день для моей семьи"

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Белоруска Дарья Домрачева, ставшая второй в женской гонке преследования на чемпионате мира, поблагодарил всех за поддержку. Также она отметила, что рада за своего мужа Оле Эйнара Бьорндалена, который стал третьим местом в мужской гонке преследования на ЧМ.

"Удивительный день для всей семьи! Спасибо всем, кто верил! Благодарю всю команду за огромную поддержку! Шаг за шагом двигаюсь в правильном направлении", - написала в своем "Инстаграме" Домрачева.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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джей

Дарья , Оле Эйнар поздравляю !!! Молодцы ! Думаю, что еще не вечер .

20:38

Реалист!

Спасла всю команду от ссылки в Корею.

20:05

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