Дарья Домрачева: "Удивительный день для моей семьи"

Белоруска Дарья Домрачева, ставшая второй в женской гонке преследования на чемпионате мира, поблагодарил всех за поддержку. Также она отметила, что рада за своего мужа Оле Эйнара Бьорндалена, который стал третьим местом в мужской гонке преследования на ЧМ.

"Удивительный день для всей семьи! Спасибо всем, кто верил! Благодарю всю команду за огромную поддержку! Шаг за шагом двигаюсь в правильном направлении", - написала в своем "Инстаграме" Домрачева.