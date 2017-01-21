Дарья Домрачева: "Спортсмены разочарованы решением IBU по допинговому вопросу"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подчеркнула, что спортсмены остались разочарованы решением IBU. Сегодня Международный союз биатлонистов на внеочередном исполкоме в Антерсельве закрыл дела 22 россиян, еще семь остаются под подозрением.
– Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, приводит "Матч ТВ" слова Домрачевой.
– И что будут спортсмены предпринимать дальше?
– После данной встречи, после этого митинга, IBU, возможно, предпримет еще какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года, соберемся спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны.
– За время заседания какая-то главная мысль прозвучала?
– Практически нет.
adamantane'
Levbereg Я не понял, она за кого? За Далина, или за русских? 23:52 21 января _______________________А что, из её речей не ясно?...
00:05
adamantane'
Грязно она высказывается, чем-то нехорошим от этих речей попахивает. Сама-то, поди, на чём 3 Олимпийских золотых медали выиграла?
00:01
alex1966
Интересно как Даше живется с больным человеком, астматиком ? У моего товарища жена астматик, так он постоянно вынужден за ней ухаживать и кучу денег тратить на лекарства.
14:25 22 января
maxcds
еще одна))))) чем ты конкретно недовольна, Дарья бьорндален? ...." – За время заседания какая-то главная мысль прозвучала? – Практически нет. " - как спросили так вам и ответили! или чего ты ожидала? ты за что вообще говоришь, Дарья? какое решения должно было быть принято? решение о том, что пора убрать всех больных (всех с ТИ) на паралимпиаду и сделать честные соревнования среди равных? или ты ратуешь за презумпцию невиновности? или ты хочешь ввести практику устранения конкурентов по надуманным обвинениям? скажи конкретно, Дарья, чтобы понять скурвилась ты или ты за правду.
12:28 22 января
alex1966
Не факт, что перепроверка проб всех биатлонистов будет, такого решения не было к сожалению !
12:25 22 января
alex1966
tank777 А с чего Вы взяли что будет перепроверка проб всех биатлонистов, это очень похоже на очередные домыслы ?
12:19 22 января
alex1966
MVD1969 Вопрос: а что, будет перепроверка проб всех биатлонистов, это точно или ваши домыслы ?
12:16 22 января
MVD1969
Скорее всего они были разочаровыны перепроверкой проб ВСЕХ биатлонистов.
10:52 22 января
джей
А чего хотели эти "разочарованные" ? Чтобы без всяких доказательств дисквалифицировали всех российских биатлонистов ? Это было-бы правильным решением? Не копайте яму другим - сами в нее попадете !!!
10:31 22 января
bond1951
на разачарованых воду возят
08:49 22 января
kiks
Полностью согласен с Block100. Ни один спортсмен не сказал, что он разочарован решением по российским спортсменам. Все выражают несогласие с тем, что их письмо будет рассмотрено на следующем конгрессе через полтора года. А СЭ подает дело так, как будто все недовольство вызвано оправданием русских.
08:01 22 января
Andrey 68
Всегда найдется пара овец, которые будут блеять при любом решении.
06:48 22 января
tank777
Чем разочарованы? Радоваться должны, что российские спортсмены чистыми оказались. Или разочарованы тем, что проверив российских биатлонистов, федерация биатлона решила проверить и всех остальных? Разочарованы должны были быть именно наши, когда предложение публиковать какие TUE выданы спортсменам было категорично отвергнуто во благо "чистых", но тяжко больных норвегов и прочих фуркадов.
06:24 22 января
marksan
Бэн Джойс Ну, не знаю.. Могу фофан тебе пробить, сойдёт? Или мобыть смачный пендуль под хвост? Выбирай )) ________________________________________________________ Ты лучше сходи в школу, чтобы тебя с твоим хутором русскому языку научили!
06:10 22 января
marksan
Спортсмены должны заниматься спортом, а не закулисными делишками! Позор!
06:06 22 января
Григорич
Даша разачаровала.
02:49 22 января
кубань чемпион
Бэн Джойс Богатый шпротоед, вот теперь насмешил)))))))))
02:36 22 января
Block100
☭ Россия для русских! Че, Весёлый©, зря мочу пил выходит вместе с Маклареном?)) Ахахахаха 01:00 ******************************************************************************************************************************************** Тоже читал пост весёлого, в котором он расхваливал мочу Воеводы:" Упоротая, лучше спирта." ))
02:29 22 января
Block100
"Спортсмены отправили в Международную федерацию биатлона очень ясное письмо, но никаких действий предпринято не было. Не было принято никаких решений, и спортсмены остались несколько разочарованы. Возможно, Международный союз биатлонистов ещё предпримет какие-то шаги. Но если придётся ждать ещё полтора года до следующего конгресса, думаю, мы, спортсмены, соберёмся и подумаем, какие действия предпримем с нашей стороны", — сказала Домрачева в эфире "Матча". ************************************************ так что ничего крамольного Даша не сказала. СЭ просто передёрнул Дашины слова, а вы рады обвинить её во всех грехах.
02:20 22 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
жаловаться надо Батьке. чето его холоп много разглагольствует. газ, видимо, слишком дешевый.
02:12 22 января
Бэн Джойс
кубань чемпион Понятно, нищеброд, халявщик, попрашайка, может тебе денег на гуталин подкинуть, ты проси не стесняйся.--------------------------------Если бы ты был таким нищебродом как я, то смог бы себе целый хутор на Кубани купить. С крепостными, со скотинкой и даже с трактором "Бяларусь". И ещё осталось бы денег на новый кафтан и новые лапти, бгг ))
01:54 22 января
Алый Дракон
Тролли, харэ на меня стучать - удалили безобидный коммент! ))) ....Я повторюсь - ржаку тролли устроили ))) Тролли собачатся с другими троллями, бгг ))) Чмоке скучно стало, и общения захотелось - стал "кушать" себе подобных троллей ))) З. Ы. Если коммент удалят - пожалуюсь в ВАДА, и у всех вас завтра Макларен найдет допинг, бгг )))
01:51 22 января
кубань чемпион
Бэн Джойс кубань чемпион Чем мне авторские платить будешь?---------------------Ну, не знаю.. Могу фофан тебе пробить, сойдёт? Или мобыть смачный пендуль под хвост? Выбирай )) 01:35 _____________________________ Понятно, нищеброд, халявщик, попрашайка, может тебе денег на гуталин подкинуть, ты проси не стесняйся.
01:40 22 января
Бэн Джойс
кубань чемпион Чем мне авторские платить будешь?---------------------Ну, не знаю.. Могу фофан тебе пробить, сойдёт? Или мобыть смачный пендуль под хвост? Выбирай ))
01:35 22 января
kukuruka
Бесс потрафил маленько, т.к его чухонцы вмазаны тоже крепко. Лягушата с бундесами и примазавшимися чехами какую-то чудо фарму держат в кулачках. Могут пойтить на бойкот и создание альтернативной федерации.. Как то так..
01:33 22 января
бронепоезд
Бэн Джойс---На лбу процарапай шутку от кубани,на гуталине очень хорошо видно будет(днарь).
01:27 22 января
кубань чемпион
Бэн Джойс кубань чемпион А ты как настоящий член секты "свидетелей помнящих Обаму". должен по традиции намазать морду гуталином, помолится на его последнее интервью и спать)))----------------------------Мощная шутка, надо будет законспектировать, бгг )) 01:15 _________________________--- Смотри только, я печеньками и шпротами плату не беру. Да и дупа твоя меня не интересует. Чем мне авторские платить будешь?
01:25 22 января
чуфар
Да... а казалась приличной девушкой из России, ну а теперь...
01:21 22 января
Бэн Джойс
кубань чемпион А ты как настоящий член секты "свидетелей помнящих Обаму". должен по традиции намазать морду гуталином, помолится на его последнее интервью и спать)))----------------------------Мощная шутка, надо будет законспектировать, бгг ))
01:15 22 января
бронепоезд
Третейский судья Бендома решил-стоп наркотикам,перехожу на клей.
01:14 22 января