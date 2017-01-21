Дарья Домрачева: "Спортсмены разочарованы решением IBU по допинговому вопросу"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подчеркнула, что спортсмены остались разочарованы решением IBU. Сегодня Международный союз биатлонистов на внеочередном исполкоме в Антерсельве закрыл дела 22 россиян, еще семь остаются под подозрением.

– Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, приводит "Матч ТВ" слова Домрачевой.

– И что будут спортсмены предпринимать дальше?

– После данной встречи, после этого митинга, IBU, возможно, предпримет еще какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года, соберемся спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны.

– За время заседания какая-то главная мысль прозвучала?

– Практически нет.

IBU закрыл дела 22 россиян, 7 остаются под подозрением