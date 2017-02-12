Дарья Домрачева: "Спасибо за поддержку семье и команде"

Дарья Домрачева, ставшая второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, поблагодарила свою семью и команду за поддержку. Белорусская спортсменка отметила, что это помогло ей добиться успеха.

– Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды, – сказала Домрачева в эфире телеканала NRK. – Я хочу поблагодарить мою команду, каждого из моих тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной. Я очень благодарна за веру в меня. Мы снова и снова видим, что командный дух очень важен в нашем виде спорта. Спасибо команде и моей семье – они сделали для меня так много, оказав такую поддержку.