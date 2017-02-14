Дарья Домрачева: "Советы Бьорндалена подчас становились спасательным кругом"

Белоруска Дарья Домрачева призналась, что ее муж Оле Эйнар Бьорндален сильно помог ей в поддержании спортивной формы. На чемпионате мира в Хохфильцене Домрачева завоевала серебряную медаль в гонке преследования.

– Он открыл мне иной подход к тренировкам, чем тот, который считала привычным раньше. И, конечно, организационная продуманность – ей можно и нужно завидовать, – цитирует "Спортивная панорама" Домрачеву. – Оле Эйнар успевает делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Его советы подчас становились для меня спасательным кругом.