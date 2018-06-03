Дарья Домрачева - Скардино: "Крошка, это была блестящая карьера"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поблагодарила свою соотечественницу Надежду Скардино за успешную карьеру. Ранее сообщалось, что 33-летняя спортсменка намерена стать детским тренером в России. Спортсменка родилась в 1985 году в Ленинградской области.

"Крошка!!!!!!!!! Это была блестящая карьера!!!!! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За весёлые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить!!! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного!!!!! Команда-есть команда! Я всегда рядом", – написала Домрачева в Инстаграме.