Дарья Домрачева: "Пришлось потерять много времени на стрельбе стоя"

Белоруска Дарья Домрачева после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила тяжелые погодные условия.

- Гонка достаточно тяжелая. Понятно, что погодные условия вмешиваются, - отметила Домрачева во флеш-интервью. - Пришлось потерять много времени на стрельбе из положения стоя. Здесь и произошел серьезный проигрыш в секундах. Все нужно проанализировать и бороться в следующей гонке.

Трасса был разбитой и сложной. Однако из-за плюсовой температуры это было понятно изначально. Все настраивались на тяжелую работу.