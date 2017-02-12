Дарья Домрачева: "После спринта хотелось убежать в лес и кричать"

Дарья Домрачева, ставшая второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, заявила, что рада своему успеху. Сегодняшний подиум стал для белорусской спортсменки первым после рождения ребенка, при этом со старта она ушла 27-й.

– Какое-то время назад журналисты дали мне прозвище "девушка-камбэк" (от англ. сomeback – возвращение. – Прим. "СЭ"), сегодня я подтвердила его, – приводит официальный "Твиттер" IBU слова Домрачевой. – Я была очень зла после трех ошибок в спринте. Хотелось убежать в лес и кричать.