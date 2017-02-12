14:22 | БИАТЛОН

Дарья Домрачева: "После спринта хотелось убежать в лес и кричать"

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Дарья Домрачева, ставшая второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, заявила, что рада своему успеху. Сегодняшний подиум стал для белорусской спортсменки первым после рождения ребенка, при этом со старта она ушла 27-й.

– Какое-то время назад журналисты дали мне прозвище "девушка-камбэк" (от англ. сomeback – возвращение. – Прим. "СЭ"), сегодня я подтвердила его, – приводит официальный "Твиттер" IBU слова Домрачевой. – Я была очень зла после трех ошибок в спринте. Хотелось убежать в лес и кричать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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внеигры

Даша а наших там не слышно как кричат, или уже охрипли.

15:20

marksan

КамБэк - название банковской карты!

14:26

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