Дарья Домрачева: "Не рассматриваю продолжения своего спортивного пути в качестве тренера"

Четырехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, накануне объявившая о завершении карьеры, сообщила, что хочет отдохнуть и не думает о карьере тренера. Напомним, в июле 2016 года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена. В октябре того же года у пары родилась дочь Ксения.

– На данный момент я не рассматриваю продолжения своего спортивного пути в качестве тренера. В наших планах совмещать несколько мест проживания, – цитирует Домрачеву tut.by. – Жизненный график это позволяет. Когда Ксении придётся идти в школу, надо будет определяться. Ещё есть несколько лет подумать.

Хочется отдохнуть от сумасшедшего ритма, в котором я жила с 6-летнего возраста. Есть идеи на будущее, но раскрывать задумки рано.

Сегодня мне нужно отдохнуть от биатлона и накала эмоций, а дальше будет видно. Пока не планирую открывать свою школу биатлона, но и не говорю категоричного нет. Допускаю ли возможность вернуться в большой спорт? На сегодня я объявила верное для меня решение. Дальше не собираюсь загадывать, но кто знает, что может произойти.

Наша планета прекрасна, и есть много мест на земле, куда я бы хотела отправиться. Но сейчас мечтаю провести какое-то время дома, привести в порядок бытовую жизнь. Постоянно приезжая и уезжая на соревнования, я с трудом разбиралась с большим количеством сумок и экипировки. Большой отдых тоже последует, но позже. А где именно – для меня не столь важно. Главное, чтобы близкие были рядом. Планируем ли пополнить состав нашей биатлонной семьи? Поживем – увидим, но в ближайшие девять месяцев точно нет.