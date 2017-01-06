17:23 | БИАТЛОН

Дарья Домрачева: "Мое возвращение состоялось"

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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что гонка далась ей тяжело. Белорусская спортсменка впервые вернулась на лыжню после рождения ребенка.

– Возвращение состоялось, – сказала Домрачева во флеш-интервью. – Буду стараться показывать лучший результат. Первая гонка – было тяжело. Осторожничала на стрельбе. На трассе старалась придерживать себя, чтобы не остановиться. Волнение присутствовало. Было предвкушение – Оберхоф есть Оберхоф. Вся семья переживала за меня в гостинице.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Состоялось,но,мягко говоря,не триумфально.Стоило ли так спешить?

17:41

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