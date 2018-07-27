Дарья Домрачева: "Дочке будет нужен спорт, как и мне"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева планирует, что ее дочь Ксения тоже будет заниматься спортом.

- Вы хотели бы видеть Ксению в большом спорте?

- Наблюдая сегодня за своей дочкой, вижу, что спорт ей будет нужен, как и мне. В детстве друзья родителей называли меня "чертолетиком", потому что я не могла усидеть на месте. Именно поэтому они решили, что мне стоит заниматься каким-нибудь видом спорта. В Ксении много энергии, которой нужен выход. В любом случае мы поможем ей сделать первые шаги в спорте, но быть ли профессиональной спортсменкой и какой вид спорта выбрать, решать ей, - цитирует спортсменку Fashion Collection.

31-летняя Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, победительница общего зачета Кубка мира.