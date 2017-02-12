Дарья Домрачева: "Дочка дает мне выспаться перед гонкой"

Дарья Домрачева, ставшая второй в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказала, что 4-месячная дочь не помешала ей выспаться перед гонкой. Сегодняшний подиум стал для белорусской спортсменки первым после рождения ребенка.

– Дочка находится здесь со мной, за ней присматривает няня, – приводит ТАСС слова Домрачевой. – Кроме того, завтра сюда приедет моя мама, которая поможет заботиться о ней. Сейчас я мечтаю о том, чтобы вернуться в отель, обнять, поцеловать ее и порадоваться вместе с ней завоеванной медали. Она у меня хорошая девочка и дает мне высыпаться, я лишь несколько раз просыпалась, чтобы покормить ее, но это нормально.