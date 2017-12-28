Даниель Кузьмин: "Только мы с Настей знаем, как тяжело все это дается"

Даниель Кузьмин, муж словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, в интервью "Тюменской арене" отметил, что решение вернуться в спорт после рождения второго ребенка далось спортсменке непросто. Напомним, что после трех этапов Кубка мира Кузьмина лидирует в личном зачете.

– Долго ли вы думали, стоит ли Анастасии Кузьминой возвращаться в спорт после рождения второго ребенка?

– Мы обсуждали это вместе. В прошлом году ситуация была сложной. В середине сезона начались болезни. Были мысли – а зачем нам все это нужно? Люди видят по телевизору лишь статистику – плохие или хорошие результаты. О закулисье знаем только мы, насколько тяжело все это дается… Мы поставили цель и идем к этому. Свой первый чемпионат мира среди взрослых Настя провела в южнокорейском Пхенчхане. Поэтому и закончить с Олимпиадой нужно там же.