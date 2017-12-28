Даниель Кузьмин: "Конечно, работать тренером жены непросто"

Даниель Кузьмин, муж словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, отметил, что ему не составляет большого труда быть и ее личным тренером. Отметим, что после трех этапов Кубка мира словачка российского происхождения лидирует в личном зачете.

– Когда Анастасия забеременела, я пошел к президенту федерации биатлона этой страны Юраю Санитре, – цитирует "Тюменская арена" Кузьмина. – И предложил, чтобы ее после декрета взяли в состав сборной. Функционеры долго не думали – своих чемпионок мира среди юниорок у них никогда не было. Взяли с руками и ногами. Увидели потенциал…

– Как раз Юрай Санитра и стал первым тренером Анастасии Кузьминой. Почему это сначала были не вы?

– Сыну Елисею было всего лишь полгода, я много времени проводил с ним. Да и тренерских результатов пока особо не было. Нужно всегда занимать свою нишу, набираться опыта. Даже если ты большой чемпион, к тренерскому делу нужно прийти.

– Когда вы поняли, что тренировать Настю вам по силам?

– В то время я активно бегал коммерческие марафоны. Готовился к соревнованиям, в основном, один. Появилось чутье, какие упражнения подойдут, где и что нужно менять. Одно лето мы с Настей работали в составе сборной Словакии. Уже осенью поняли, что в ход тренировочного процесса нужно вносить индивидуальные коррективы. Конечно, в составе сборной мы бы занимали стабильно тридцатые и сороковые места. Радовались бы тому, что заехали в очки Кубка мира. Но разве ради этого мы проделали такой путь? Большую роль в нашем становлении сыграл Юрай Санитра. При нем словацкие девочки попадали на пьедестал Кубка мира. На эстафетах в Олимпиаде команда становилась четвертой и пятой. Я ему очень сильно благодарен. В начале нашего тандема я занимался лыжной подготовкой, а Юрай – стрельбой и физическими кондициями. Изначально я в достижении результата на огневом рубеже ничего не смыслил. Сейчас Санитра тренирует мужскую сборную Украины.

– Наверное, это безумно сложно – тренировать собственную жену? А если она скажет, что сегодня не хочет бегать кросс или стрелять до посинения?

– Такого точно не будет. Настя – не такой человек. Конечно, работать вместе с супругой непросто. Мы проводим совместно 365 дней в году, 24 часа в сутки. Наши семейные отношения пересекаются с рабочими. Но любая семья – это поиск компромисса. Настя никогда не будет отказываться от тренировок. Она делает все на 100, даже на 120 процентов! Гипотетический пример. Если по плану ей нужно проехать 28 километров, то она обязательно доведет до круглого числа и проедет 30! Она умеет бороться с усталостью и никогда себя не жалеет. Хотя у женщин это большая проблема. Не только в биатлоне, а в спорте в целом. Насте тяжелее вдвойне. У нас двое маленьких детей. Это со стороны кажется – а, что там... Отдал бабушке – и все. Но жена чувствует связь с детьми по-другому, она переживает за них. Поэтому нам нелегко уезжать на длительные сборы. А делать это приходиться – не скажу, что в Словакии для биатлона созданы идеальные условия. Но Настя никогда не скажет – поедем на неделю позже. Все четко и в срок.