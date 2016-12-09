Дальмайер выиграла спринт в Поклюке, Подчуфарова - 13-я

Лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Поклюке. Немецкая биатлонистка обошлась без промахов на огневых рубежах и показала на финише результат 19.51,7. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза, а третье – норвежка Марта Ольсбу. Лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова с точной стрельбой заняла 13-е место.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
2-й этап
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Дальмайер (Германия) – 19.51,7 (0 штрафных кругов)
2. Бреза (Франция) – отставание 3,5 (0)
3. Ольсбу (Норвегия) – 21,3 (0)
4. Мякяряйнен (Финляндия) – 22,8 (1)
5. Ф. Хильдебранд (Германия) – 28,4 (0)
6. Кузьмина (Словакия) – 30,7 (0)
7. Коукалова (Чехия) – 39,4 (1)…
13. ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 52,3 (0)…
22. ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 1.07,8 (0)…
29. АКИМОВА (Россия) – 1.25,0 (1)…
55. СЛЕПЦОВА (Россия) – 2.10,0 (2)…
77. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 3.00,3 (4)
Красноармеец К
А вот по Слепцовой вообще вне понимания! Явно сверху продавили. Надеюсь уже на следующем этапе заменят. Где обещанная Сливко? Столько народу молодого у врагов бегает и как бегает, а мы начинаем к 23-25 только подтягивать типо молодых своих... грустно всё это.
18:02
Красноармеец К
Подчуфарова обнадежила. Для начала не плохо. Впечатлили француженки! В 20 лет так бегать... конкуренция сейчас у женщин сумасшедшая!
17:58
sergey.v1968
Светочка, sexy, мы все за тебя, прям "за тебя - за тебя, затебее некуда"
17:57
xxx5
сколько слепцова еще будет занимать чужое место ? почему не бегают молодые девчонки ? пусть занимают тридцатые места, но хотя бы набераются опыта, а мы что видим ?
17:50