Дальмайер выиграла спринт в Поклюке, Подчуфарова - 13-я

Лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Поклюке. Немецкая биатлонистка обошлась без промахов на огневых рубежах и показала на финише результат 19.51,7. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза, а третье – норвежка Марта Ольсбу. Лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова с точной стрельбой заняла 13-е место.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Дальмайер (Германия) – 19.51,7 (0 штрафных кругов)

2. Бреза (Франция) – отставание 3,5 (0)

3. Ольсбу (Норвегия) – 21,3 (0)

4. Мякяряйнен (Финляндия) – 22,8 (1)

5. Ф. Хильдебранд (Германия) – 28,4 (0)

6. Кузьмина (Словакия) – 30,7 (0)

7. Коукалова (Чехия) – 39,4 (1)…

13. ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 52,3 (0)…

22. ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 1.07,8 (0)…

29. АКИМОВА (Россия) – 1.25,0 (1)…

55. СЛЕПЦОВА (Россия) – 2.10,0 (2)…

77. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 3.00,3 (4)