Дальмайер выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке

Немка Лаура Дальмайер, одержав победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, гарантировала себе Малый хрустальный глобус в этой дисциплине по итогам Кубка мира. Также благодаря этому успеху представительница Германии увеличила свой отрыв в общем зачете Кубка мира от ближайшей преследовательницы Габриэлы Коукаловой, которая показала второй результат.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 843 (+60)
2 (2). Коукалова (Чехия) - 814 (+54)
3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 728 (+26)
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 675 (+1)
5 (5). Вирер (Италия) - 542 (+25)
6 (6). А. Шевалье (Франция) - 474 (+3)...
10 (9). АКИМОВА (Россия) - 441 (0)...
35 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 150 (+15)...
38 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)...
54 (53). УСЛУГИНА (Россия) - 62 (0)
55 (54). СТАРЫХ (Россия) - 60 (0)...
66 (64). СЛЕПЦОВА (Россия) - 42 (0)...
73 (71). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
77 (74). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)
Индивидуальная гонка (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 180 (+60)
2 (2). Хинц (Германия) - 103 (+34)
3 (15). А. Рунггальдьер (Италия) - 96 (+48)
4 (19). Коукалова (Чехия) - 95 (+54)
5 (12). Пидгрушная (Украина) - 83 (+31)
6 (7). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 76 (+15)
7 (20). М. Хаммершмидт (Германия) - 76 (+36)...
16 (8). АКИМОВА (Россия) - 58 (0)...
19 (10). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 54 (0)...
41 (31). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
61 (45). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/