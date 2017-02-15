Дальмайер выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке

Немка Лаура Дальмайер, одержав победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, гарантировала себе Малый хрустальный глобус в этой дисциплине по итогам Кубка мира. Также благодаря этому успеху представительница Германии увеличила свой отрыв в общем зачете Кубка мира от ближайшей преследовательницы Габриэлы Коукаловой, которая показала второй результат.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 843 (+60)

2 (2). Коукалова (Чехия) - 814 (+54)

3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 728 (+26)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 675 (+1)

5 (5). Вирер (Италия) - 542 (+25)

6 (6). А. Шевалье (Франция) - 474 (+3)...

10 (9). АКИМОВА (Россия) - 441 (0)...

35 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 150 (+15)...

38 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)...

54 (53). УСЛУГИНА (Россия) - 62 (0)

55 (54). СТАРЫХ (Россия) - 60 (0)...

66 (64). СЛЕПЦОВА (Россия) - 42 (0)...

73 (71). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...

77 (74). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

Индивидуальная гонка (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 180 (+60)

2 (2). Хинц (Германия) - 103 (+34)

3 (15). А. Рунггальдьер (Италия) - 96 (+48)

4 (19). Коукалова (Чехия) - 95 (+54)

5 (12). Пидгрушная (Украина) - 83 (+31)

6 (7). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 76 (+15)

7 (20). М. Хаммершмидт (Германия) - 76 (+36)...

16 (8). АКИМОВА (Россия) - 58 (0)...

19 (10). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 54 (0)...

41 (31). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...

61 (45). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)