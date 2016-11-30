Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Глазырина - 6-я

Лаура Дальмайер стала победительницей индивидуальной гонки в Эстерсунде. Второе место заняла француженка Анаис Бескон, тройку призеров замкнула представительница Белоруссии Дарья Юркевич.
Лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина - показала 6-й результат.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Дальмайер (Германия) - 46.14,0 (2 промаха)
2. Бескон (Франция) - отставание 15,8 (1)
3. Юркевич (Белоруссия) - 1.17,0 (0)...
4. Пройсс (Германия) - 1.37,9 (3)
5. Бреза (Франция) - 1.52,4 (4)
6. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 2.42,3 (2)...
12. АКИМОВА (Россия) - 3.53,4 (4)...
14. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.10,5 (4)...
18. ШУМИЛОВА (Россия) - 4.23,0 (2)...
32. СЛЕПЦОВА (Россия) - 5.17,0 (5)
Индивидуальная гонка и общий зачет (ж)
1. Дальмайер (Германия) - 60
2. Бескон (Франция) - 54
3. Юркевич (Белоруссия) - 48
4. Пройсс (Германия) - 43
5. Бреза (Франция) - 40
6. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 38...
12. АКИМОВА (Россия) - 29...
14. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 27...
17. Коукалова (Чехия) - 24...
18. ШУМИЛОВА (Россия) - 23...
32. СЛЕПЦОВА (Россия) - 9
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Среднее арифметическое мест всех участниц: Россия-16 с копейками, Германия-29 с копейками. Тут конечно Мири "помогла" немкам, расстреляв всех эстерсундских воробьев. И вообще показатель как бы ни о чем. Но повод для сдержанного оптимизма думаю эта гонка дала. Посмотрим что будет дальше.
22:54
CSKA79
Глазыриной тупо повезло... ветер стихал при её стрельбе, когда лидеры по минуте стояли выжидали снижения порывов. остальные наши показали свой реальный уровень, особенно Шумилова и слепая давалка.
22:50
alex1966
неплохо
22:40
xxx5
Слепцова и Шумилова - вы лучшие !!!
22:31
Baalex
Maximalist - это сам Дмитрий Губерниев что ли??? ))) Про блат и кумовство СИЛЬНО написано и правильно!!
22:26
Айртон
Лауре по сути один полноценный сезон понадобился, чтобы стать из никому неизестной юниорки лидером женского биатлона.) Шикарная девочка, у которой впереди очень много больших побед.)) При этом 2 золота ЧМ уже в активе, но будет по итогу не меньше 10.))
22:13
Fora
maximalist у меня те же вопросы. Особенно соглас на с 5 пунктом
22:07
RW.irk
Andre_Saratov Выше среднего для себя остальные, включая Слепцову. 32-е место для нее практически потолок. ======================== Ага, потолок, это 18 место Шумиловой! А Слепцова МИНУТУ!!! Глазыриной привезла ходом!
22:02
"Gaga_rin"
"Gaga_rin" Обалдеть бегают, 2:42 ногами проиграть, и это лучшая из Сборной.... ================== Мож 1.57 ?..............когда-писал был результат только Глазыриной, все равно, в среднем на 2 мин. медленнее...
22:00
maximalist
1. Откуда в составе взялась Шумилова? Спорт Экспресс не писал, что она прошла отбор в команду на этап в Эстерсунде. 2. Мои прогнозы сбылись. Лучше всех выступила Глазырина. Над ней больше всех издевался Пихлер и загонял ее, поэтому она не выдержала и ушла. Сейчас восстановила силы. После ухода Вилухиной она будет прогрессировать больше всех и может стать лучшей из этих худших. К Олимпиаде может набрать форму. 3. Акимову можно оставить, она приобретет уверенность, но она не эстафетчица, 4. Подчуфарова не в форме. 5. Остальных менять на молодых - Кайшеву, Уколову и т. д. ДОЛОЙ БЛАТ И КУМОВСТВО!
22:00
Kirillyurrich
лучше, чем ожидалось...
21:58
Andre_Saratov
Локальный успех Глазыриной. Выше среднего для себя остальные, включая Слепцову. 32-е место для нее практически потолок.
21:51
Zlon
Выше головы прыгнули, видимо в начале сезона нужно показать видимость старания, чтоб от кормушки не отлучили...ну и с ветром повезло конечно...ходом нулевые просто
21:50
NF
Все идет по плану. Как обычно...
21:48
RW.irk
"Gaga_rin" Обалдеть бегают, 2:42 ногами проиграть, и это лучшая из Сборной.... ================== Мож 1.57 ?....
21:41
Andre_Saratov
Булыгина (Фролина) всем проиграла.
21:38
"Gaga_rin"
Забыл, надо подождать, выстрелят на ЧМ....
21:37
"Gaga_rin"
Обалдеть бегают, 2:42 ногами проиграть, и это лучшая из Сборной....
21:36
Айртон
Умничка, Лаура!) Фаворит №1 сезона.)
21:36