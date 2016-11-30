21:24 | БИАТЛОН

Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Глазырина - 6-я

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Лаура Дальмайер стала победительницей индивидуальной гонки в Эстерсунде. Второе место заняла француженка Анаис Бескон, тройку призеров замкнула представительница Белоруссии Дарья Юркевич.

Лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина - показала 6-й результат.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Дальмайер (Германия) - 46.14,0 (2 промаха)

2. Бескон (Франция) - отставание 15,8 (1)

3. Юркевич (Белоруссия) - 1.17,0 (0)...

4. Пройсс (Германия) - 1.37,9 (3)

5. Бреза (Франция) - 1.52,4 (4)

6. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 2.42,3 (2)...

12. АКИМОВА (Россия) - 3.53,4 (4)...

14. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.10,5 (4)...

18. ШУМИЛОВА (Россия) - 4.23,0 (2)...

32. СЛЕПЦОВА (Россия) - 5.17,0 (5)

Индивидуальная гонка и общий зачет (ж)

1. Дальмайер (Германия) - 60

2. Бескон (Франция) - 54

3. Юркевич (Белоруссия) - 48

4. Пройсс (Германия) - 43

5. Бреза (Франция) - 40

6. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 38...

12. АКИМОВА (Россия) - 29...

14. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 27...

17. Коукалова (Чехия) - 24...

18. ШУМИЛОВА (Россия) - 23...

32. СЛЕПЦОВА (Россия) - 9

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (19)
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svg 969

Среднее арифметическое мест всех участниц: Россия-16 с копейками, Германия-29 с копейками. Тут конечно Мири "помогла" немкам, расстреляв всех эстерсундских воробьев. И вообще показатель как бы ни о чем. Но повод для сдержанного оптимизма думаю эта гонка дала. Посмотрим что будет дальше.

22:54

CSKA79

Глазыриной тупо повезло... ветер стихал при её стрельбе, когда лидеры по минуте стояли выжидали снижения порывов. остальные наши показали свой реальный уровень, особенно Шумилова и слепая давалка.

22:50

alex1966

неплохо

22:40

xxx5

Слепцова и Шумилова - вы лучшие !!!

22:31

Baalex

Maximalist - это сам Дмитрий Губерниев что ли??? ))) Про блат и кумовство СИЛЬНО написано и правильно!!

22:26

Айртон

Лауре по сути один полноценный сезон понадобился, чтобы стать из никому неизестной юниорки лидером женского биатлона.) Шикарная девочка, у которой впереди очень много больших побед.)) При этом 2 золота ЧМ уже в активе, но будет по итогу не меньше 10.))

22:13

Fora

maximalist у меня те же вопросы. Особенно соглас на с 5 пунктом

22:07

RW.irk

Andre_Saratov Выше среднего для себя остальные, включая Слепцову. 32-е место для нее практически потолок. ======================== Ага, потолок, это 18 место Шумиловой! А Слепцова МИНУТУ!!! Глазыриной привезла ходом!

22:02

"Gaga_rin"

"Gaga_rin" Обалдеть бегают, 2:42 ногами проиграть, и это лучшая из Сборной.... ================== Мож 1.57 ?..............когда-писал был результат только Глазыриной, все равно, в среднем на 2 мин. медленнее...

22:00

maximalist

1. Откуда в составе взялась Шумилова? Спорт Экспресс не писал, что она прошла отбор в команду на этап в Эстерсунде. 2. Мои прогнозы сбылись. Лучше всех выступила Глазырина. Над ней больше всех издевался Пихлер и загонял ее, поэтому она не выдержала и ушла. Сейчас восстановила силы. После ухода Вилухиной она будет прогрессировать больше всех и может стать лучшей из этих худших. К Олимпиаде может набрать форму. 3. Акимову можно оставить, она приобретет уверенность, но она не эстафетчица, 4. Подчуфарова не в форме. 5. Остальных менять на молодых - Кайшеву, Уколову и т. д. ДОЛОЙ БЛАТ И КУМОВСТВО!

22:00

Kirillyurrich

лучше, чем ожидалось...

21:58

Andre_Saratov

Локальный успех Глазыриной. Выше среднего для себя остальные, включая Слепцову. 32-е место для нее практически потолок.

21:51

Zlon

Выше головы прыгнули, видимо в начале сезона нужно показать видимость старания, чтоб от кормушки не отлучили...ну и с ветром повезло конечно...ходом нулевые просто

21:50

NF

Все идет по плану. Как обычно...

21:48

RW.irk

"Gaga_rin" Обалдеть бегают, 2:42 ногами проиграть, и это лучшая из Сборной.... ================== Мож 1.57 ?....

21:41

Andre_Saratov

Булыгина (Фролина) всем проиграла.

21:38

"Gaga_rin"

Забыл, надо подождать, выстрелят на ЧМ....

21:37

"Gaga_rin"

Обалдеть бегают, 2:42 ногами проиграть, и это лучшая из Сборной....

21:36

Айртон

Умничка, Лаура!) Фаворит №1 сезона.)

21:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ