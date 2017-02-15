Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Подчуфарова - 26-я

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Немецкая спортсменка на четырех огневых рубежах допустила один промах.
Второе место заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова. Тройку призеров замкнула итальянка Алексия Рунггальдьер.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Дальмайер (Германия) - 41.30,1 (1 промах)
2. Коукалова (Чехия) - отставание 24,7 (1)
3. А. Рунггальдьер (Италия) - 1.45,6 (0)
4. Лаукканен (Финляндия) - 1.56,8 (1)
5. Аввакумова (Корея) - 2.03,6 (0)
6. Данкли (США) - 2.06,8 (2)
26. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.03,0 (2)...
42. СТАРЫХ (Россия) - 5.11,2 (3)...
51. АКИМОВА (Россия) - 6.12,3 (5)...
71. СЛЕПЦОВА (Россия) - 7.53,7 (5)
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 843 (+60)
2 (2). Коукалова (Чехия) - 814 (+54)
3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 728 (+26)
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 675 (+1)
5 (5). Вирер (Италия) - 542 (+25)
6 (6). А. Шевалье (Франция) - 474 (+3)
10 (9). АКИМОВА (Россия) - 441 (0)...
35 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 150 (+15)...
38 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)...
54 (53). УСЛУГИНА (Россия) - 62 (0)
55 (54). СТАРЫХ (Россия) - 60 (0)...
66 (64). СЛЕПЦОВА (Россия) - 42 (0)...
73 (71). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
77 (74). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)
Индивидуальная гонка (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 180 (+60)
2 (2). Хинц (Германия) - 103 (+34)
3 (15). А. Рунггальдьер (Италия) - 96 (+48)
4 (19). Коукалова (Чехия) - 95 (+54)
5 (12). Пидгрушная (Украина) - 83 (+31)
6 (7). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 76 (+15)
7 (20). М. Хаммершмидт (Германия) - 76 (+36)...
16 (8). АКИМОВА (Россия) - 58 (0)...
19 (10). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 54 (0)...
41 (31). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
61 (45). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 5573 (+430)
2 (2). Франция - 5380 (+320)
3 (3). Украина - 4645 (+384)
4 (4). Италия - 4533 (+378)
5 (5). Чехия - 4509 (+363)
6 (6). Россия - 4447 (+304)
Beard
нет желтухе! Пятачок, есть eurosport. Я, например, там смотрю.............а я только с Губером,и гонку посмотреть и поржать с клоуна.
21:15
нет желтухе!
Пятачок, есть eurosport. Я, например, там смотрю.
19:57
Странник-777
sp2012 Странник-777----А ты сомневаешься,что была СОВЕТСКАЯ ШКОЛА БИАТЛОНА И НЕ ТОЛЬКО БИАТЛОНА!!!??? 18:55...................................................................................... Очень похоже на то, что побеждали во всех видах, пока имели химическую промышленность на высоком уровне и полное отсутствие какого либо контроля на допинг. Как химическая промышленность развалилась и ввели контроль на допинг - стала видна реальная ШКОЛА.
19:32
zoostation
Айртон zoostation интересно, завтра золото от наших ждать? 18:16 ----------------------------- Что за паникёрские настроения?)) Ещё 5 гонок, можно запросто подвинуть Германию и выиграть командный зачёт!)) 18:18 --------------- Спасибо, друг. Пожалуй посмотрю завтрашнюю гонку, по болею за наших. А вдруг? Надежда умирает последней.
19:30
Лекс
и еще удивляет куда деваются молодые? ведь смотришь универсиады, кубки IBU , там в одну калитку всех выносят, где они после? за столько лет позора, надо выгнать весь тренерский штаб, и всех к нему приближенных, потому как дальше падать уже некуда, в масс старте всего 1 россиянка каким то чудом.
19:24
Лекс
Вот не смотрел женский биатлон уже довольно давно, тут на свою беду включил матч тв, где все радосные лица наших биатлонисток говорили о какой то мега готовности и отличном самочувствии, думаю может чего изменилось? может и правда смогут) посмотрел....) не прошло и суток как радостные обещания превратились в скулеж о каких то сложностях..., коукалова дальмаер и другие периодически на пьедестал залезающие из другого мяса сделаны? или что немцу хорошо то русскому ад?
19:21
Czechplayer
Габриэлу с медалью! Теперь коллекция собрана. Очередной траурный день для ущербных злопыхателей)
19:18
АРИ-100-ТЕЛЬ
Радуют результаты Слепцовой. Ну надо же! Опять не получилось,опять трасса плохая, опять тяжело бежалось, с промашкой стрелялось! Гнать, гнать и гнать! Поганой метлой!
18:56
sp2012
Странник-777----А ты сомневаешься,что была СОВЕТСКАЯ ШКОЛА БИАТЛОНА И НЕ ТОЛЬКО БИАТЛОНА!!!???
18:55
maxcds
Пятачок ...Омерзительно откомментировал гонку папаша Губер. Это уже за пределами добра и зла./////тест на последовательность: омерзительно ли себя ведут хрюкад и чехи?
18:50
Пиндосовский прихвостень
Блин, только сейчас понял смысл фразы о подготовке. Сборная России готовится к чемпионату мира, а лидеры готовятся к ПОБЕДАМ на чемпионате мира...
18:49
Новоуепинни
Я кстати тоже не понимаю, с чего вдруг Губер монополизировал комментаторство. Кто так решил? С какого фига? ))
18:48
Новоуепинни
Для наших пора новые стандарты и звания вводить: заслуженный мастер физкультуры, мастер физкультуры международного класса, почетный участник чемпионата мира, неофициальный участник Олимпийских игр. Виды тоже переименовать, например: сборные команды по игровым видам физкультуры.
18:46
Айртон
Габи тоже в начале промахнулась.) Гонка получилась похожа на спринт в плане борьбы за 1-2 места, только Лаура и Габи поменялись местами.))
18:45
Пятачок
Лаура - грандиозная спортсменка. Промазала на первой стрельбе, висела на волоске, знала, что теперь ей надо стрелять на ноль. И под таким давлением три стрельбы провела на ноль, при этом держала потрясающую скорость, не обращая внимания на разбитую трассу. Так может выступать только настоящая звезда. Успехов тебе, Лаура. Омерзительно откомментировал гонку папаша Губер. Это уже за пределами добра и зла. И такому отвратительному во всех отношениях персонажу отдан на откуп весь биатлонный эфир. Позор! Позор нам всем, что мы терпим таких "журналистов".
18:41
Новоуепинни
Зато хоть Света не на 69 месте. Хоть не так обидно
18:38
staerswimmer23
кузя23 немного не так, никто не запрещал всем, кроме спортсменов сборной России
18:33
Привет от дилетанта!
Айртон Дилька, пока есть Магдаленочки, Мирочки, Лаурочки у вашего дна изначально нет шансов.)) Бгг.)) 18:25-------------------- О, да. Особенно, пока будет Мирочка выступать.)) Сколько у неё медалек на нынешнем ЧМ??))
18:29
Пиндосовский прихвостень
Не услышал от Губерниева коронную фразу, что Слепцова по итогам гонки вошла в первую сотню
18:29
Новоуепинни
#трампразрешидопинг
18:28
сосед китайцев
какое то нескончаемое дежавю..
18:26
Айртон
Дилька, пока есть Магдаленочки, Мирочки, Лаурочки у вашего дна изначально нет шансов.)) Бгг.))
18:25
ДОЗВОН ГУБЕР
Для ура--поцтреотов это уже ПЯТЫЙ кулак, на который они свои сопли наматывают.....
18:25
Пиндосовский прихвостень
кузя23-------правильный ответ: вновь нефартовый партнер Касперовича. Убрать
18:25
кузя23
Привет от дилетанта! кузя23 В прошлом году обхезались Касперович и по женской команде Коновалов. Коновалова убрали. В этом году -Касперович и Норницын. Задача для первоклашки,найди одно совпадение. 18:21 -------------- Пихлер - сЦуко, точняк он. 18:22__Нечестно,ты знал ответ((
18:24
Привет от дилетанта!
кузя23 В прошлом году обхезались Касперович и по женской команде Коновалов. Коновалова убрали. В этом году -Касперович и Норницын. Задача для первоклашки,найди одно совпадение. 18:21 -------------- Пихлер - сЦуко, точняк он.
18:22
кузя23
В прошлом году обхезались Касперович и по женской команде Коновалов. Коновалова убрали. В этом году -Касперович и Норницын. Задача для первоклашки,найди одно совпадение.
18:21
Привет от дилетанта!
Айртон zoostation интересно, завтра золото от наших ждать? 18:16 ----------------------------- Что за паникёрские настроения?)) Ещё 5 гонок, можно запросто подвинуть Германию и выиграть командный зачёт!)) 18:18 ------------------- Если Мирочка и дальше будет так феерить, у нас просто нет шансов.((
18:21
Новоуепинни
Старых от журналистов на допинге спуртовала?
18:21
Пиндосовский прихвостень
Старых собиралась рвать и метать, а в итоге даже от журналистов убежала. Почему так??? Опять все поохают, забудут и ничего не изменится
18:19