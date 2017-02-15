Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Немецкая спортсменка на четырех огневых рубежах допустила один промах.
Второе место заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова. Тройку призеров замкнула итальянка Алексия Рунггальдьер.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Дальмайер (Германия) - 41.30,1 (1 шт. круг)
2. Коукалова (Чехия) - отставание 24,7 (1)
3. А. Рунггальдьер (Италия) - 1.45,6 (0)
4. Лаукканен (Финляндия) - 1.56,8 (1)
5. Аввакумова (Корея) - 2.03,6 (0)
6. Данкли (США) - 2.06,8 (2)
25. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.03,0 (2)...
42. СТАРЫХ (Россия) - 5.11,2 (3)...
51. АКИМОВА (Россия) - 6.12,3 (5)...
71. СЛЕПЦОВА (Россия) - 7.53,7 (5)
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 843 (+60)
2 (2). Коукалова (Чехия) - 814 (+54)
3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 728 (+26)
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 675 (+1)
5 (5). Вирер (Италия) - 542 (+25)
6 (6). А. Шевалье (Франция) - 474 (+3)
10 (9). АКИМОВА (Россия) - 441 (0)...
35 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 150 (+15)...
38 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)...
54 (53). УСЛУГИНА (Россия) - 62 (0)
55 (54). СТАРЫХ (Россия) - 60 (0)...
66 (64). СЛЕПЦОВА (Россия) - 42 (0)...
73 (71). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
77 (74). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)
Индивидуальная гонка (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 180 (+60)
2 (2). Хинц (Германия) - 103 (+34)
3 (15). А. Рунггальдьер (Италия) - 96 (+48)
4 (19). Коукалова (Чехия) - 95 (+54)
5 (12). Пидгрушная (Украина) - 83 (+31)
6 (7). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 76 (+15)
7 (20). М. Хаммершмидт (Германия) - 76 (+36)...
16 (8). АКИМОВА (Россия) - 58 (0)...
19 (10). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 54 (0)...
41 (31). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
61 (45). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 5573 (+430)
2 (2). Франция - 5380 (+320)
3 (3). Украина - 4645 (+384)
4 (4). Италия - 4533 (+378)
5 (5). Чехия - 4509 (+363)
6 (6). Россия - 4447 (+304)
Пиндосовский прихвостень
Старых собиралась рвать и метать, а в итоге даже от журналистов убежала. Почему так??? Опять все поохают, забудут и ничего не изменится
18:19
Айртон
zoostation интересно, завтра золото от наших ждать? 18:16 ----------------------------- Что за паникёрские настроения?)) Ещё 5 гонок, можно запросто подвинуть Германию и выиграть командный зачёт!))
18:18
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Если посмотреть на выступление Авакумовой и Булыгиной,на ум приходит мысль:Какие же у нас д..ьмо физруки тренеры.Уле и Свете Мироновой бежать отсюда и поскорее!
18:18
CanagliaVova
Губерниев, моли у Пихлера прощения!!! На коленях!!!
18:18
Странник-777
Кто-то еще будет тут утверждать, что наши не жрали допинг поголовно? Как стали жестко контролировать - всей толпой в жюпе оказались. Куда делась российская школа биатлона? И была ли она вообще? Или была только советская школа допинга?
18:18
Привет от дилетанта!
Айртон Слепцова 71.)) Ахахах.)) Света, верим!)) 18:14 ---------------------- А Мирочка какая?? Никак не могу найти.((
18:16
zoostation
интересно, завтра золото от наших ждать?
18:16
Пиндосовский прихвостень
нет желтухе!-----------да я знаю. Виролайнен вообще отдельная тема. Просто всегда столько разговоров, ожиданий, соплей и понтов, а на выходе... Учитывая финансовые вливания и уровень оснащения сборной, такой результат - это позор и все
18:14
Айртон
Слепцова 71.)) Ахахах.)) Света, верим!))
18:14
кузя23
За российский женский биатлон..не чокаясь..
18:13
ВеликийПашаБуре
Спорт-Экспресс - Дальмайер - 1 шт. круг.....ну-ну..
18:12
Buliit
Что в этот раз помешало нашим спортсменкам хотя бы попасть в десятку ? "Уважаемые" тренеры , как вы задолбали всю страну с вашей подготовкой спортсменок к главным стартам сезона. Похоже пора болеть за Корею !
18:11
Свинству Бой!
И да. Что Ю.Корея-то творит! Видимо они не только палочками едят, но и хорошо ими толкаются.
18:11
Свинству Бой!
Да не. Выиграл -Даль- , а какая-то Майер примазалась.
18:09
нет желтухе!
Пиндосовский прихвостень Да что за позорнота! Где победы???!!! Даже американке, хохлушкам и русской кореянке (!!!) проиграли. Где разрекламированная Старых? Че происходит?==== Зато у нас в сборную Виролайнен вызывают,а Аввакумова не нужна. Вот и ответ на все вопросы. Уже давно отбирают не по спортивному принципу, а по кумовскому. Прогнила вся система насквозь, впрочем, у нас так в любой отрасли, от и до.
18:09
shpasic
Кайсочку с уверенными четырьмя промахами)) так держать!))
18:08
Catarzina
с высоким местом кореянку кстати
18:07
BeeBop
Результат: Слепцова даже ниже какой-то китаянки! Светик, тебе оно надо?
18:06
zoostation
ожидаемый провал
18:06
Айртон
Русские тоже на своих местах, халява не прошла.))
18:05
Айртон
Лауру с 3-м золотом здесь, теперь 5-кратная!)) С малым глобусом!)) Германию с 4-м золотом здесь!)) Габи собрала весь комплект, тоже поздравляю!))
18:04
Пиндосовский прихвостень
Да что за позорнота! Где победы???!!! Даже американке, хохлушкам и русской кореянке (!!!) проиграли. Где разрекламированная Старых? Че происходит?
18:04
ДОЗВОН ГУБЕР
ГАБИЧКА!!!!!! ТЫ --- кРРРРасава, несмотря на истерические вопли губершлёпа!!!! Можешь теперь спокойно измазать его "уста" своей ОДНОРАЗОВОЙ помадой. ОН столько сегодня о ней мечтал!!!! А всю шайку черепах--фуфлыжниц каспера можешь напоить из своей ОДНОРАЗОВОЙ бутылочки, авось они быстрее побегут!!!!
18:04
Catarzina
к лауре почемуто сомнений не возникает а вот к корове очень большие претензии ,при такой то комплектации она просто не устает может айбию ей грин карту выписал?
18:03
Catarzina
эххх лаукканен .... рунгалдие конечно молодец но вот очень хотелось бы чтоб обрадовалась именно финка::: а вот объясните мне люди добрые как корова смогла выиграть у лыжницы лаукканен которая готовится к лыж.ЧМ аж полторы минуты как ??? найдется ли честный человек который проверит ее на допинг , так не бывает чтоб человек летел всю гонку на крыльях
18:01