Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Немецкая спортсменка на четырех огневых рубежах допустила один промах.

Второе место заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова. Тройку призеров замкнула итальянка Алексия Рунггальдьер.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Дальмайер (Германия) - 41.30,1 (1 шт. круг)

2. Коукалова (Чехия) - отставание 24,7 (1)

3. А. Рунггальдьер (Италия) - 1.45,6 (0)

4. Лаукканен (Финляндия) - 1.56,8 (1)

5. Аввакумова (Корея) - 2.03,6 (0)

6. Данкли (США) - 2.06,8 (2)

25. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 4.03,0 (2)...

42. СТАРЫХ (Россия) - 5.11,2 (3)...

51. АКИМОВА (Россия) - 6.12,3 (5)...

71. СЛЕПЦОВА (Россия) - 7.53,7 (5)

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 843 (+60)

2 (2). Коукалова (Чехия) - 814 (+54)

3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 728 (+26)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 675 (+1)

5 (5). Вирер (Италия) - 542 (+25)

6 (6). А. Шевалье (Франция) - 474 (+3)

10 (9). АКИМОВА (Россия) - 441 (0)...

35 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 150 (+15)...

38 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)...

54 (53). УСЛУГИНА (Россия) - 62 (0)

55 (54). СТАРЫХ (Россия) - 60 (0)...

66 (64). СЛЕПЦОВА (Россия) - 42 (0)...

73 (71). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...

77 (74). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

Индивидуальная гонка (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 180 (+60)

2 (2). Хинц (Германия) - 103 (+34)

3 (15). А. Рунггальдьер (Италия) - 96 (+48)

4 (19). Коукалова (Чехия) - 95 (+54)

5 (12). Пидгрушная (Украина) - 83 (+31)

6 (7). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 76 (+15)

7 (20). М. Хаммершмидт (Германия) - 76 (+36)...

16 (8). АКИМОВА (Россия) - 58 (0)...

19 (10). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 54 (0)...

41 (31). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...

61 (45). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 5573 (+430)

2 (2). Франция - 5380 (+320)

3 (3). Украина - 4645 (+384)

4 (4). Италия - 4533 (+378)

5 (5). Чехия - 4509 (+363)

6 (6). Россия - 4447 (+304)

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