Дальмайер выиграла гонку преследования в Поклюке, Глазырина - 12-я

Лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер стала первой в гонке преследования на этапе в Поклюке. Второй стала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, третьей - Ева Пускарчикова из Чехии. Лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина финишировала 12-й.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км
1. Дальмайер (Германия) - 30.43,1 (2 шт. круга)
2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 16,8 (2)
3. Пускарчикова (Чехия) - 18,7 (1)
4. Дорен-Абер (Франция) - 18,8 (1)
5. Данкли (США) - 24,1 (1)
6. Хаузер (Австрия) - 26,4 (1)…
12. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 1.08,0 (0)…
20. АКИМОВА (Россия) - 1.28,4 (0)…
29. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 1.53,0 (1)…
38. СЛЕПЦОВА (Россия) - 2.41,5 (1)
Общий зачет
1 (1). Дальмайер (Германия) - 277 (+60)
2 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 208 (+54)
3 (4). Бреза (Франция) - 189 (+36)
4 (6). Дорен-Абер (Франция) - 185 (+43)
5 (2). Коукалова (Чехия) - 183 (+15)
6 (5). Хаузер (Австрия) - 181 (+38)…
24 (27). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (+29)…
26 (25). АКИМОВА (Россия) - 82 (+21)…
28 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 67 (+12)…
46 (42). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)…
57 (55). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)…
60 (62). СЛЕПЦОВА (Россия) - 12 (+3)
Гонка преследования
1 (2). Дальмайер (Германия) - 114 (+60)
2 (5). Мякяряйнен (Финляндия) - 94 (+54)
3 (8). Пускарчикова (Чехия) - 82 (+48)
4 (7). Дорен-Абер (Франция) - 79 (+43)
5 (6). Хаузер (Австрия) - 76 (+38)…
24 (32). АКИМОВА (Россия) - 30 (+21)
25 (50). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 29 (+29)…
39 (29). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)
40 (-). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 12 (+12)…
51 (-). СЛЕПЦОВА (Россия) - 3 (+3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1784_12_1/
Тот самый Зануда
Если у немки не будет никаких засад со здоровьем,то она выиграет БХГ.Уж очень она стабильна и у неё практически не бывает провалов.
18:46
Айртон
Хотелось бы, чтобы здоровье не повлияло на распределение мест.) А так вообще БХГ достойны Лаура, Мари и Доро, Кайса и Габи (но у них уже есть).
18:43
maximalist
АКИМОВА, ЗАГОРУЙКО, ПОДЧУФАРОВА,ГЛАЗЫРИНА - НА ЭСТАФЕТУ. ОШИБКУ ПРОСТИМ. ОДНУ ХУДШУЮ МЕНЯЕМ НА КАЙЙШЕВУ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ.
18:42
Andre_Saratov
Лаура обычно несколько этапов пропускает.
18:23
Айртон
Лаура, БХГ твой в этом году!))
17:32