Дальмайер выиграла гонку преследования в Поклюке, Глазырина - 12-я

Лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер стала первой в гонке преследования на этапе в Поклюке. Второй стала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, третьей - Ева Пускарчикова из Чехии. Лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина финишировала 12-й.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км

1. Дальмайер (Германия) - 30.43,1 (2 шт. круга)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 16,8 (2)

3. Пускарчикова (Чехия) - 18,7 (1)

4. Дорен-Абер (Франция) - 18,8 (1)

5. Данкли (США) - 24,1 (1)

6. Хаузер (Австрия) - 26,4 (1)…

12. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 1.08,0 (0)…

20. АКИМОВА (Россия) - 1.28,4 (0)…

29. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 1.53,0 (1)…

38. СЛЕПЦОВА (Россия) - 2.41,5 (1)

Общий зачет

1 (1). Дальмайер (Германия) - 277 (+60)

2 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 208 (+54)

3 (4). Бреза (Франция) - 189 (+36)

4 (6). Дорен-Абер (Франция) - 185 (+43)

5 (2). Коукалова (Чехия) - 183 (+15)

6 (5). Хаузер (Австрия) - 181 (+38)…

24 (27). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (+29)…

26 (25). АКИМОВА (Россия) - 82 (+21)…

28 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 67 (+12)…

46 (42). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)…

57 (55). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)…

60 (62). СЛЕПЦОВА (Россия) - 12 (+3)

Гонка преследования

1 (2). Дальмайер (Германия) - 114 (+60)

2 (5). Мякяряйнен (Финляндия) - 94 (+54)

3 (8). Пускарчикова (Чехия) - 82 (+48)

4 (7). Дорен-Абер (Франция) - 79 (+43)

5 (6). Хаузер (Австрия) - 76 (+38)…

24 (32). АКИМОВА (Россия) - 30 (+21)

25 (50). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 29 (+29)…

39 (29). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)

40 (-). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 12 (+12)…

51 (-). СЛЕПЦОВА (Россия) - 3 (+3)

Трансляция женской гонки преследования