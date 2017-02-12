Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Домрачева - 2-я, Старых - 4-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Второй стала Дарья Домрачева из Белоруссии. Отметим, что белорусская спортсменка не допустила ни одного промаха. Это попадание на подиум стало для нее первым после рождения ребенка и возвращения спорт. Чешка Габриэла Коукалова – третья. Четвертой стала россиянка Ирина Старых.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Дальмайер (Германия) – 28.02,3 (1 шт. круг)

2. Домрачева (Белоруссия) – отставание 11,6 (0)

3. Коукалова (Чехия) – 16,6 (3)

4. СТАРЫХ (Россия) – 35,9 (0)

5. Бреза (Франция) – 36,1 (1)

6. Дорен-Абер (Франция) – 36,3 (3)

18. АКИМОВА (Россия) – 1.35,4 (3)

24. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.50,6 (2)

39. УСЛУГИНА (Россия) – 2.39,8 (4)