Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Домрачева - 2-я, Старых - 4-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Второй стала Дарья Домрачева из Белоруссии. Отметим, что белорусская спортсменка не допустила ни одного промаха. Это попадание на подиум стало для нее первым после рождения ребенка и возвращения спорт. Чешка Габриэла Коукалова – третья. Четвертой стала россиянка Ирина Старых.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Дальмайер (Германия) – 28.02,3 (1 шт. круг)
2. Домрачева (Белоруссия) – отставание 11,6 (0)
3. Коукалова (Чехия) – 16,6 (3)
4. СТАРЫХ (Россия) – 35,9 (0)
5. Бреза (Франция) – 36,1 (1)
6. Дорен-Абер (Франция) – 36,3 (3)
18. АКИМОВА (Россия) – 1.35,4 (3)
24. СЛЕПЦОВА (Россия) – 1.50,6 (2)
39. УСЛУГИНА (Россия) – 2.39,8 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2016-2017/events/1835_12_1/
maximalist
sarkis1957, твои слова да Мутко в уши.
13:46
RW.irk
maximalist-----Чёт я не совсем догоняю, то есть 24 место и 10 секунд ходом от Акимовой, это не прогресс для Слепцовой. А 68 ход и 69 (или уж какое, не помню) место для человека из топ-10 нынешнего сезона, это он так "прогрессирует"?...
13:45
)V(ax
Союз Аполлонович, гонка преследования не всегда объективный показатель. Дальмайер, как минимум, на 15 позиций должна была бы быть выше.
13:45
maximalist
Гараничев - яркий показатель того, что можно добиться, если все время выступать на кубках мира. Пусть звезд не хватает, но и слабаком считать нельзя. Не соглашусь, что звезду сразу видно. Многие добивались результатов упорством и трудом. Домрачева, Вирер, Коукалова, Дорен Абер сначала звезд с неба не хватали.
13:44
sarkis1957
Назвать Миронову "черпахой".....Полный дебилизм! Она лыжница с самой лучшей скоростью в сборной.
13:41
Союз Аполлонович
Лыжный ход 1. Тириль Эхкофф (Норвегия) – 22.45,5 2. Жюстин Брезаз (Франция) – 0,3 3. Мари Дорен Абер (Франция) – 5,4 4. Габриэла Коукалова (Чехия) – 5,5 5. Доротея Вирер (Италия) – 7,8 6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 8,1 7. Дарья Домрачева (Беларусь) – 8,2 8. Селия Эмонье (Франция) – 8,9 9. Юлия Джима (Украина) – 16,7 10. Тея Грегорин (Словения) – 19,7... 13. Ирина Старых (Россия) – 23,2... 18. Татьяна Акимова (Россия) – 33,2 19. Лаура Дальмайер (Германия) – 33,7... 25. Светлана Слепцова (Россия) – 41,0... 27. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 44,3... 37. Ирина Услугина (Россия) – 57,8… А ведь не так все плохо сегодня у бабенок))
13:40
maximalist
RW.irk, хоть заговорил по человечески. Биатлонисты - не роботы. Цветков прогрессирует, а Волков как был тихоходом, так им и остается. Еще и мазать начал. Логинов и Бабиков тоже начинали не ахти. Победы приходят с опытом, а настоящий опыт приобретается только на КМ.
13:38
RW.irk
Andvaraforce-----Помимо очков премиальные и от непосредственно места зависят)
13:38
Andvaraforce
Новоуепинни Два года без допинг-контроля тренировалась, гы. Огласите меню съеденного, пжалста )) Хотя так-то по барабану, после первых трех прибежавших в ее группе по ходу тока ей че-то надо было, остальным 4 или 7 место без разницы, и это прально\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Вы дилетант, батенька. От занятого места зависит количество очков в кубок мира, а от количества очков зависят премиальные.
13:36
)V(ax
RW.irk, может и перепутал. Значит Кайшева на КМ стабильно ходила на 6 кругов. Я за такими посредственностями внимательно не слежу. Мне интересен спортсмен становится, когда он в основной группе показывает результаты в десятке стабильно. Если Нойнер уже в 19 лет давала шороху, то эти болтаются между IBU и основным составом начиная с 23-х лет и на протяжении оставшейся карьеры. И это при том, что все условия предоставлены. Работать надо. А то Акимова удивляется, как много Ковальчик тренируется, Америку открыла для себя.
13:35
maximalist
)V(ax, согласен с тобой, что так кажется на первый взгляд. Но Кайшеву кинули на немецкие старты, где у всех обычно провал формы и в высокогорье Антхольца, где все индивидуально от организма. Миронова бегает быстрее Слепцовой, а стрельбу можно отладить. Если молодых не пускать на КМ, то прогресса не будет. Мы продолжаем топтаться на месте. Слепцову и Подчуфарову на IBU. А Кайшевой и Мироновой до конца сезона дать набрать опыт. Акимова начинала также как Кайшева и Миронова, но ей дали возможность, а им раз-два и обчелся. Чем они хуже Акимовой? Ничем...
13:34
alex1966
Ира Старых, умничка !
13:33
Курдин
Ольгу Подчуфарову называют восходящей звездой российского биатлона. Она – коренная москвичка, родилась 5 августа 1992 года. Её родители не имеют отношения к большому спорту: отец занимается компьютерными системами, мама работает гидом-переводчиком.
13:32
RW.irk
maximalist-----Дружище, ответь сотруднику сбр, как там поживает убедительный Гросс вместе со своим ещё более убедительным Максимкой Цветковым?)) Вице-премьеру тут не стоит вмешиваться?)
13:30
Курдин
Пжлст папу Подчуфаровой в студию
13:30
)V(ax
В нашей сборной сейчас нет стабильно сильных биатлонисток топ уровня. Есть Акимова и, на данный момент, Старых, которые могут давать надежду на перспективу. От перемены мест остальных ничего не зависит. Если после 25-ти лет биатлонистка не показывает уровень первой десятки, то уже выше головы не прыгнет. Это как в норвежской сборной есть только Улсбю и Экхофф, остальные одинаково никакие. Лично я не вижу у нас пока на горизонте биатлонистки уровня Зайцевой, которая могла бы на протяжении долгого периода претендовать на медали в каждой гонке. Такие уникумы рождаются не часто. Сейчас это Дальмайер, Коукалова, Мякяряйнен и Домрачева. Остальные имеют шанс от случая к случаю при определенном везении.
13:30
RW.irk
)V(ax maximalist, напомните ка на ЧЕ какие места Кайшева с Мироновой занимали и какие Слепцова. Кайшева по 5-6 промахов в каждой гонке, Миронова такая же черепаха на дистанции, как Слепцова. Хрен редьки не слаще.--------------------- Чувак, все перепутал к чертям)) Кайшева на ЧЕ не бежала, а Миронова на дистанции и Акимову с высокой долей вероятности может обходить, стреляет вот только уж очень уныло.
13:27
maximalist
Что бы ни говорили Каспер и Норицын, не убедительно, а наглые изображения на экране удручают. Похоже бабовщина в женской команде укоренилась надолго.
13:26
Cheremis57
Catarzina сегодняшняя гонка преследования сплошь разочерование кроме успеха домрачовой,надеюсь на мужской будет настоящий жар 13:19 ========= А как же четвёртое место Старых? По моему она заслуживает добрые слова в свой адрес! Молодчина!!
13:26
Алый Дракон
PallMall Подчуфарову в микст из-за папы, скорее всего, поставили. У нас дикий капитализм, имперализм и феодализм, не с тоит этого забывать. 13:12... Стесняюсь спросить, а что за слово "тоит"?...
13:26
Новоуепинни
PallMall Подчуфарову в микст из-за папы, скорее всего, поставили. У нас дикий капитализм, имперализм и феодализм, не с тоит этого забывать. 13:12 ---------------------- А кто папа?
13:22
)V(ax
maximalist, напомните ка на ЧЕ какие места Кайшева с Мироновой занимали и какие Слепцова. Кайшева по 5-6 промахов в каждой гонке, Миронова такая же черепаха на дистанции, как Слепцова. Хрен редьки не слаще.
13:21
maximalist
Из-за того, что Наталья Марьянчик усомнилась в том, что Подчуфарова достойна выступать на ЧМ, она после этого не пишет, а пишет толерантная Елена. Ху ис Джонс фазер?!
13:20
Catarzina
сегодняшняя гонка преследования сплошь разочерование кроме успеха домрачовой,надеюсь на мужской будет настоящий жар
13:19
Союз Аполлонович
PallMall Подчуфарову в микст из-за папы, скорее всего, поставили. У нас дикий капитализм, имперализм и феодализм, не с тоит этого забывать._______ А кто у нас папа? Всегда говорят про маму одной великой биатлонистки)) А тут папа...
13:19
maximalist
На эстафету пока напрашиваются Акимова, Услугина, Старых. Что Слепцова, что Подчуфарова без разницы, но у Подчуфаровой больше опыта. А затем обеих на кубок IBU. Вернуть в состав Кайшеву и дать шанс Мироновой. До конца сезона.
13:17
shpasic
Дальмайер, даже пропустив несколько гонок, уже лидирует в общем зачёте. легко на классе обходя Коукалову и Макарайнен, которые по нескольку промахов набирают в каждой гонке)) то ли ещё будет))
13:15
PallMall
Подчуфарову в микст из-за папы, скорее всего, поставили. У нас дикий капитализм, имперализм и феодализм, не с тоит этого забывать.
13:12
maximalist
Вопросы вице-премьеру. Когда Каспер и Норицын начнут отвечать за свои художества? Старых сильнее Подчуфаровой, а в микст Старых не попала. Вы считает прогрессом Слепцовой то, что перед гонкой она проигрывала 1 минуту и 40 секунд, а на финише проиграла 1 минуту 50 секунд? Вы тоже считаете, что Кайшева и Миронова слабее Слепцовой?!
13:12
Andre_Saratov
Домрачева по-настоящему вернулась! Не уступила Габи на последнем круге. Смогла, выдержала, молодец!
13:11