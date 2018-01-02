Дальмайер возобновила тренировки

Тренер женской сборной Германии Геральд Хениг рассказал о состоянии здоровья Лауры Дальмайер. По его словам, она вернулась к тренировкам после болезни, однако решение по поводу ее участия на этапе Кубка мира в Оберхофе будет принято позже.

Нам надо подождать пару дней, чтобы принять окончательное решение по составу, – цитирует DPA Хенига. – К сожалению, Дальмайер заболела на праздниках, в связи с этим она пропустила "Рождественскую гонку". На январских этапах следует подкорректировать форму спортсменов и обрести уверенность перед Олимпиадой.