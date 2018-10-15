Дальмайер приостановила подготовку к сезону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер приняла решение сделать паузу в подготовке к сезону. 25-летняя немка последовала совету врачей, поскольку четыре месяца испытывала проблемы со здоровьем. В июле Дальмайер получила травму бедра при езде на велосипеде.

– Различные проблемы со здоровьем в последние несколько месяцев привели к тому, что имунная система Лауры сейчас ослаблена, – цитирует официальный сайт Немецкого союза лыжных видов спорта врача Клауса-Юргена Марквардта. – Интенсивная работа, тренировки или стресс сейчас абсолютно контрпродуктивны. Поэтому мы решили, что Лаура сделает перерыв, чтобы полностью восстановиться.

– Нет смысла жаловаться или оказывать давление, – отметила сама спортсменка. – Я была уверена, что справлюсь, но каждый раз, когда появлялась надежда, возникала новая проблема со здоровьем. Поэтому последние недели дались очень нелегко. Я не чувствую, что способна сейчас профессионально работать. Я не в оптимальном состоянии. Но уверена, что смогу компенсировать отставание. Нужно просто прислушиваться к своему телу и отпустить ситуацию, даже если это непросто для меня.