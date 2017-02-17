Дальмайер побила рекорд Бергер по числу медалей чемпионатов мира, завоеванных подряд

Немка Лаура Дальмайер стала рекордсменкой по числу завоеванных подряд медалей на чемпионатах мира. Победа сборной Германии в женской эстафете принесла Дальмайер десятую медаль кряду. На текущем турнире в Хохфильцене она выиграла гонку преследования и индивидуальную гонку, а также брала серебро в спринте. На счету Дальмайер в составе сборной Германии победы в смешанной и женской эстафетах. С учетом пяти подряд медалей на прошлом чемпионате мира у Дальмайер накопилось десять наград подряд. Ранее рекорд принадлежал норвежке Туре Бергер, которая в 2012 и 2013 годах выиграла девять медалей подряд.

Отметим, что Дальмайер также стала всего лишь третьей спортсменкой, которая выиграла четыре золотые медали на одном чемпионате мира.