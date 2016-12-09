Дальмайер - первая в общем и спринтерском зачетах Кубка мира

Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира Лаура Дальмайер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира и возглавила спринтерский зачет. Таким образом, на следующий спринт в Нове-Место 16 декабря она выйдет в желто-красной майке. Кайса Мякяряйнен, в пятницу финишировавшая четвертой, осталась второй в спринтерском зачете и поднялась на третье место в тотале. А вот Мари Дорен-Абер 17-й результат в спринте в Поклюке стоил лидерства в спринтерском зачете и третьего места в общем. Теперь она четвертая в малом зачете и только шестая в тотале.

Ольга Подчуфарова – 25-я в спринтерской классификации, а Татьяна Акимова занимает такую же позиции в общем зачете.

Женщины

Общий зачет Кубка мира

1 (1). Дальмайер (Германия) - 217 (+60)

2 (2). Коукалова (Чехия) - 168 (+36)

3 (5). Мякяряйнен (Финляндия) - 154 (+43)

4 (6). Бреза (Франция) - 153 (+54)

5 (4). Хаузер (Австрия) - 143 (+29)

6 (3). Дорен-Абер (Франция) - 142 (+24)…

25 (23). АКИМОВА (Россия) - 61 (+12)….

27 (26). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 57 (+19).

28 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 55 (+28)…

42 (38). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)…

55 (46). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)…

62 (54). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)

Спринт

1 (4). Дальмайер (Германия) - 103 (+60)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 97 (+43)

3 (10). Бреза (Франция) - 85 (+54)

4 (1). Дорен-Абер (Франция) - 84 (+24)

5 (3). Коукалова (Чехия) - 84 (+36)

6 (5). Хаузер (Австрия) - 69 (+29)

25 (-). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 28 (+28).

29 (30). АКИМОВА (Россия) - 23 (+12).

32 (-). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 19 (+19)