Дальмайер - первая в общем и спринтерском зачетах Кубка мира

Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира Лаура Дальмайер сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира и возглавила спринтерский зачет. Таким образом, на следующий спринт в Нове-Место 16 декабря она выйдет в желто-красной майке. Кайса Мякяряйнен, в пятницу финишировавшая четвертой, осталась второй в спринтерском зачете и поднялась на третье место в тотале. А вот Мари Дорен-Абер 17-й результат в спринте в Поклюке стоил лидерства в спринтерском зачете и третьего места в общем. Теперь она четвертая в малом зачете и только шестая в тотале.
Ольга Подчуфарова – 25-я в спринтерской классификации, а Татьяна Акимова занимает такую же позиции в общем зачете.
Женщины
Общий зачет Кубка мира
1 (1). Дальмайер (Германия) - 217 (+60)
2 (2). Коукалова (Чехия) - 168 (+36)
3 (5). Мякяряйнен (Финляндия) - 154 (+43)
4 (6). Бреза (Франция) - 153 (+54)
5 (4). Хаузер (Австрия) - 143 (+29)
6 (3). Дорен-Абер (Франция) - 142 (+24)…
25 (23). АКИМОВА (Россия) - 61 (+12)….
27 (26). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 57 (+19).
28 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 55 (+28)…
42 (38). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)…
55 (46). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)…
62 (54). СЛЕПЦОВА (Россия) - 9 (0)
Спринт
1 (4). Дальмайер (Германия) - 103 (+60)
2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 97 (+43)
3 (10). Бреза (Франция) - 85 (+54)
4 (1). Дорен-Абер (Франция) - 84 (+24)
5 (3). Коукалова (Чехия) - 84 (+36)
6 (5). Хаузер (Австрия) - 69 (+29)
25 (-). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 28 (+28).
29 (30). АКИМОВА (Россия) - 23 (+12).
32 (-). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 19 (+19)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/