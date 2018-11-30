Двукратная олимпийская чемпиона по биатлону Лаура Дальмайер не выступит на этапах Кубка мира в декабре, информирует официальный сайт Немецкой лыжной ассоциации. 25-летняя спортсменка брала перерыв в подготовке из-за проблем со здоровьем, но в начале ноября возобновила тренировки.

- Конечно, мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала решили, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду на сто процентов готова к нагрузкам. Сейчас это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо.

Это нелегкое решение, рассчитанное на долгосрочную перспективу: все остальное было бы бессмысленным в противном случае.

Все о биатлоне - здесь