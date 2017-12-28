12:55 | Биатлон

Дальмайер из-за болезни пропустит "Рождественскую гонку"

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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не сможет принять участие в "Рождественской гонке", информирует пресс-служба соревнования. Спортсменка пропустит старты из-за болезни. О характере заболевания не сообщается.

 

Вместо нее в команде с Бенедиктом Доллем выступит Надин Хорхлер. Ранее Дальмайер заявила о том, что намерена стать победительницей "Рождественской гонки", которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.

Лаура Дальмайер: "Мы с Доллем рассчитываем на победу в "Рождественской гонке" 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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бронепоезд

Вовремя заболела,но к ОИ будет в великолепной форме.

13:15

Лёшин папа

Заболела...Ща целый ряд терап.искл. разрешат...

13:14

shpasic

ай-ай-ай, какая неприятная болезнь накануне Олимпиады... и неожиданная.

13:03