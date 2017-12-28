Дальмайер из-за болезни пропустит "Рождественскую гонку"

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не сможет принять участие в "Рождественской гонке", информирует пресс-служба соревнования. Спортсменка пропустит старты из-за болезни. О характере заболевания не сообщается.

Вместо нее в команде с Бенедиктом Доллем выступит Надин Хорхлер. Ранее Дальмайер заявила о том, что намерена стать победительницей "Рождественской гонки", которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.

Лаура Дальмайер: "Мы с Доллем рассчитываем на победу в "Рождественской гонке"