Дальмайер из-за болезни пропустит "Рождественскую гонку"

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не сможет принять участие в "Рождественской гонке", информирует пресс-служба соревнования. Спортсменка пропустит старты из-за болезни. О характере заболевания не сообщается.
Вместо нее в команде с Бенедиктом Доллем выступит Надин Хорхлер. Ранее Дальмайер заявила о том, что намерена стать победительницей "Рождественской гонки", которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.
Лаура Дальмайер: "Мы с Доллем рассчитываем на победу в "Рождественской гонке"
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Вовремя заболела,но к ОИ будет в великолепной форме.
13:15
Лёшин папа
Заболела...Ща целый ряд терап.искл. разрешат...
13:14
shpasic
ай-ай-ай, какая неприятная болезнь накануне Олимпиады... и неожиданная.
13:03