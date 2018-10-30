Далин покинул пост главы Союза биатлонистов Швеции

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объявил, что покидает пост главы Союза биатлонистов Швеции. В своем заявлении на официальном сайте организации Далин подчеркнул, что хочет сосредоточиться на работе в IBU, поэтому покидает шведский союз биатлонистов.

Напомним, что Далин был избран на пост президента IBU на конгрессе в начале сентября. Он сменил во главе организации норвежца Андерса Бессеберга, который покинул свой пост из-за расследования по делу о коррупции.