Цветков вместе с Шипулиным будет готовиться к "Ижевской винтовке" в Обертиллиахе

Российский биатлонист Максим Цветков прибыл в австрийский Обертиллиах, где будет готовиться к "Ижевской винтовке" вместе с олимпийским чемпионом-2014 Антоном Шипулиным.

- Впервые за долгое время меня радует оличная погода. С солнцем не виделся последний месяц точно. Добрался я до Антона Шипулина - теперь впереди две недели подготовки к ижевскому чемпионату мира, - написал Цветков в своем Инстаграме.

Напомним, Максим Цветков не прошел отбор в команду на этапы Кубка мира и Кубка IBU и вынужден теперь выступать на уровне Кубка России.

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