Цветков поднялся на пятое место в общем зачете Кубка мира

После сегодняшней спринтерской гонки в Оберхофе первая тройка общего зачета Кубка мира осталась без изменений. Россиянин Антон Шипулин занимает второе место. Лидирует француз Мартен Фуркад. Третьим идет норвежец Йоханнес Бе.

Россиянин Максим Цветков поднялся на пятую строчку.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 502 (+34)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 327 (+17)

3 (3). Й. Бе (Норвегия) - 308 (0)

4 (5). Шемп (Германия) - 289 (+38)

5 (6). ЦВЕТКОВ (Россия) - 268 (+28)

6 (4). Бьорндален (Норвегия) - 267 (+9)...

11 (13). БАБИКОВ (Россия) - 201 (+23)...

20 (17). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 163 (0)...

37 (35). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 80 (0)...

42 (48). МАЛЫШКО (Россия) - 55 (+30)...

69 (-). ШОПИН (Россия) - 8 (+8)

Спринт (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 214 (+34)

2 (2). Свендсен (Норвегия) - 154 (+36)

3 (12). Ю. Эберхард (Австрия) - 132 (+60)

4 (3). ШИПУЛИН (Россия) - 132 (+17)

5 (8). Лессер (Германия) - 126 (+40)

6 (5). Пайффер (Германия) - 126 (+26)

8 (7). ЦВЕТКОВ (Россия) - 116 (+28)...

15 (18). БАБИКОВ (Россия) - 79 (+23)...

30 (21). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 56 (0)...

38 (46). МАЛЫШКО (Россия) - 40 (+30)...

58 (-). ШОПИН (Россия) - 8 (+8)