Цветков – о спринте в Антерсельве: "С такой стрельбой в масс-старте делать нечего"

Российский биатлонист Максим Цветков разочарован результатами стрельбы в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве. По словам спортсмена, с таким результатами ему нечего делать в масс-старте.

– Я не справился со стрельбой. На первом круге чувствовал себя неплохо, хорошо разгонялся, – сказал Цветков во флэш-интервью. – В трешке и со стрельбой было окей. Порывистый ветер, но удалось справиться с ним на отлично. Последний этап был тяжеловатым. Второй круг стал наедаться, но сегодня со старта разгон был хорошим.

Высота? Успел привыкнуть. Но отдышка есть на трассе. Каждые горы переносятся по-своему. Но здесь тяжело. Попадание в масс-старт? Нужно хорошо стрелять. С такой стрельбой там делать нечего. Думаю, все будет хорошо.

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